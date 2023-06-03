https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html

Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино

Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино - РИА Новости, 03.06.2023

Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино

Минобороны показало новое видео уничтожения украинских террористов в районе города Шебекино Белгородской области 1 июня. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:42

2023-06-03T12:42

2023-06-03T13:52

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минобороны показало новое видео уничтожения украинских террористов в районе города Шебекино Белгородской области 1 июня. В опубликованном ведомством ролике показано, как БПЛА ведет разведку противника с воздуха. Затем демонстрируется огонь по боевикам реактивной системы залпового огня. Также в ролике показан результат поражения — реактивные снаряды накрывают украинских террористов, прячущихся в лесопосадке. Также Минобороны сообщило, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные при отражении террористической атаки, еще несколько военнослужащих подразделений группировки войск "Запад" наградили боевыми государственными наградами на их позициях. Военным вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия". Украинские террористы предприняли атаку на гражданское население Шебекино ранним утром 1 июня. Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, из них более 50 ликвидировали. Комбата мотострелкового батальона ЗВО, отразившего атаку террористов, ранее указом президента Владимира Путина наградили орденом Мужества.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома, люди массово покидали город и окрестности. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются.

https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875718540.html

https://ria.ru/20230602/noch-1875739493.html

шебекино

белгородская область

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Уничтожение украинских террористов в районе Шебекино МО РФ показало новое видео уничтожения украинских террористов в районе Шебекино 1 июня, реактивные снаряды накрывают боевиков в лесопосадке 2023-06-03T12:42 true PT0M55S

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины