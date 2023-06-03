https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html
Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино
Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино - РИА Новости, 03.06.2023
Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино
Минобороны показало новое видео уничтожения украинских террористов в районе города Шебекино Белгородской области 1 июня. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:42
2023-06-03T12:42
2023-06-03T13:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минобороны показало новое видео уничтожения украинских террористов в районе города Шебекино Белгородской области 1 июня. В опубликованном ведомством ролике показано, как БПЛА ведет разведку противника с воздуха. Затем демонстрируется огонь по боевикам реактивной системы залпового огня. Также в ролике показан результат поражения — реактивные снаряды накрывают украинских террористов, прячущихся в лесопосадке. Также Минобороны сообщило, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные при отражении террористической атаки, еще несколько военнослужащих подразделений группировки войск "Запад" наградили боевыми государственными наградами на их позициях. Военным вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия". Украинские террористы предприняли атаку на гражданское население Шебекино ранним утром 1 июня. Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, из них более 50 ликвидировали. Комбата мотострелкового батальона ЗВО, отразившего атаку террористов, ранее указом президента Владимира Путина наградили орденом Мужества.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома, люди массово покидали город и окрестности. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются.
https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875718540.html
https://ria.ru/20230602/noch-1875739493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875944096_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8450dac5c4e5973b4f2417e539689a8c.jpg
Уничтожение украинских террористов в районе Шебекино
МО РФ показало новое видео уничтожения украинских террористов в районе Шебекино 1 июня, реактивные снаряды накрывают боевиков в лесопосадке
2023-06-03T12:42
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало новое видео уничтожения террористов в районе Шебекино
Минобороны показало новое видео уничтожения украинских террористов в районе Шебекино
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минобороны показало новое видео уничтожения украинских террористов в районе города Шебекино Белгородской области 1 июня.
В опубликованном ведомством ролике показано, как БПЛА ведет разведку противника с воздуха. Затем демонстрируется огонь по боевикам реактивной системы залпового огня. Также в ролике показан результат поражения — реактивные снаряды накрывают украинских террористов, прячущихся в лесопосадке.
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Также Минобороны сообщило, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные при отражении террористической атаки, еще несколько военнослужащих подразделений группировки войск "Запад" наградили боевыми государственными наградами на их позициях. Военным вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия".
Украинские террористы предприняли атаку на гражданское население Шебекино ранним утром 1 июня. Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, из них более 50 ликвидировали.
Комбата мотострелкового батальона ЗВО
, отразившего атаку террористов, ранее указом президента Владимира Путина
наградили орденом Мужества.
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Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной
, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ
. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома, люди массово покидали город и окрестности. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются.
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