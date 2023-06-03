https://ria.ru/20230603/shebekino-1875911707.html

Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Шебекино

Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Шебекино - РИА Новости, 03.06.2023

Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Шебекино

Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно остается опасным, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:22

2023-06-03T09:22

2023-06-03T09:52

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно остается опасным, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "В Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", — написал он. Губернатор добавил, что ночь прошла беспокойно, ПВО работала над Белгородом. "В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня", — уточнил он. Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения. В пятницу вечером Гладков сообщал, что два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области. Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В частности, накануне украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в самом городе, из-за чего произошел пожар. Кроме того, два человека пострадали, когда на дороге перед их автомобилем разорвался снаряд. Также ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, в результате ранения получили двое местных жителей.В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230602/noch-1875739493.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков