Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Шебекино

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно остается опасным, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "В Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", — написал он. Губернатор добавил, что ночь прошла беспокойно, ПВО работала над Белгородом. "В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня", — уточнил он. Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения. В пятницу вечером Гладков сообщал, что два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области. Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. В частности, накануне украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в самом городе, из-за чего произошел пожар. Кроме того, два человека пострадали, когда на дороге перед их автомобилем разорвался снаряд. Также ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, в результате ранения получили двое местных жителей.В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
Пожарная автомашина в Шебекинском городском округе
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно остается опасным, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
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"В Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", — написал он.
Губернатор добавил, что ночь прошла беспокойно, ПВО работала над Белгородом.
"В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня", — уточнил он.
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Вчера, 08:00
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
В пятницу вечером Гладков сообщал, что два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
В частности, накануне украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в самом городе, из-за чего произошел пожар. Кроме того, два человека пострадали, когда на дороге перед их автомобилем разорвался снаряд. Также ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, в результате ранения получили двое местных жителей.
В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
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