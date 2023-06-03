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Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 03.06.2023 (обновлено: 09:27 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875909463.html
Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино
Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино - РИА Новости, 03.06.2023
Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино
Власти Белгородской области надеются на поддержку кабмина РФ в вопросах получения дополнительной помощи для эвакуированных жителей Шебекинского округа, сообщил... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:00
2023-06-03T09:27
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Белгородской области надеются на поддержку кабмина РФ в вопросах получения дополнительной помощи для эвакуированных жителей Шебекинского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности."Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу. А сейчас индивидуально решаем проблемы каждого человека, каждой семьи", - написал Гладков, отметив, что "вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня".Он добавил, что уже принято решение о том, что с 1 июня до полного возвращения жителей коммунальные платежи не лягут бременем на людей, то есть власти возьмут эти вопросы на себя.Губернатор уточнил, что продолжается перераспределение людей из больших пунктов временного размещения (ПВР) в более комфортные - в студенческие общежития вузов и колледжей."Постараемся уделить им как можно больше внимания, заботы. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома", - написал Гладков.Также власти продолжают отправлять детей на летний отдых. В субботу 300 детей поехали в Калугу и 300 детей - в Ярославль, отметил глава региона.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875911707.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино

Белгородские власти надеются на поддержку правительства для отселенных жителей Шебекино

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПункт временного размещения жителей Шебекинского городского округа
Пункт временного размещения жителей Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения жителей Шебекинского городского округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Белгородской области надеются на поддержку кабмина РФ в вопросах получения дополнительной помощи для эвакуированных жителей Шебекинского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
"Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу. А сейчас индивидуально решаем проблемы каждого человека, каждой семьи", - написал Гладков, отметив, что "вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня".
Он добавил, что уже принято решение о том, что с 1 июня до полного возвращения жителей коммунальные платежи не лягут бременем на людей, то есть власти возьмут эти вопросы на себя.
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Губернатор уточнил, что продолжается перераспределение людей из больших пунктов временного размещения (ПВР) в более комфортные - в студенческие общежития вузов и колледжей.
"Постараемся уделить им как можно больше внимания, заботы. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома", - написал Гладков.
Также власти продолжают отправлять детей на летний отдых. В субботу 300 детей поехали в Калугу и 300 детей - в Ярославль, отметил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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