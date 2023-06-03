https://ria.ru/20230603/shebekino-1875909463.html

Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино

Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино - РИА Новости, 03.06.2023

Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино

Власти Белгородской области надеются на поддержку кабмина РФ в вопросах получения дополнительной помощи для эвакуированных жителей Шебекинского округа, сообщил... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:00

2023-06-03T09:00

2023-06-03T09:27

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Белгородской области надеются на поддержку кабмина РФ в вопросах получения дополнительной помощи для эвакуированных жителей Шебекинского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности."Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу. А сейчас индивидуально решаем проблемы каждого человека, каждой семьи", - написал Гладков, отметив, что "вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня".Он добавил, что уже принято решение о том, что с 1 июня до полного возвращения жителей коммунальные платежи не лягут бременем на людей, то есть власти возьмут эти вопросы на себя.Губернатор уточнил, что продолжается перераспределение людей из больших пунктов временного размещения (ПВР) в более комфортные - в студенческие общежития вузов и колледжей."Постараемся уделить им как можно больше внимания, заботы. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома", - написал Гладков.Также власти продолжают отправлять детей на летний отдых. В субботу 300 детей поехали в Калугу и 300 детей - в Ярославль, отметил глава региона.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875911707.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков