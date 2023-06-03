https://ria.ru/20230603/shebekino-1875890827.html
Жители Шебекино получат пенсии досрочно
Жители Шебекино получат пенсии досрочно - РИА Новости, 03.06.2023
Жители Шебекино получат пенсии досрочно
Жители белгородского Шебекино получат пенсии досрочно, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:12
2023-06-03T00:12
2023-06-03T00:12
шебекино
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жители белгородского Шебекино получат пенсии досрочно, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. "По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Обращаться нужно на Главпочтамт в городе Белгороде, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания", - написал Гладков в своем телеграм-канале. При этом он добавил, что власти - помимо круглосуточной линии 122 - запустили и чат-бот в Telegram, который позволит зарегистрировать онлайн всех жителей Шебекинского городского округа, которые выехали оттуда. На номер 122 могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875871574.html
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шебекино, вячеслав гладков, белгород, украина
Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгород, Украина
Жители Шебекино получат пенсии досрочно
Глава Белгородской области Гладков: жители города Шебекино получат пенсии досрочно