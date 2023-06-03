https://ria.ru/20230603/serbiya-1875890200.html
Вучич обвинил косовскую полицию в столкновениях в Сербии 29 мая
Вучич обвинил косовскую полицию в столкновениях в Сербии 29 мая - РИА Новости, 03.06.2023
Вучич обвинил косовскую полицию в столкновениях в Сербии 29 мая
Столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:02
2023-06-03T00:02
2023-06-03T00:26
косово
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич. Ранее местные СМИ сообщали, что столкновения произошли в тот момент, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. "Не показывают момент, когда начались столкновения. Это сделала полиция самопровозглашенного Косово, а не НАТО. Попытались (замглавы партии "Сербский список" - ред.) Игора Симича вытащить внутрь, как и (задержанных Петровича и Обреновича - ред.) Радоша и Душана. Чтобы их втянуть и избить на своей стороне кордона. Полиция стреляла в (тяжело раненого - ред.) Драгишу Галяка, а у него дети, три недели назад родилась внучка. Немного не хватило, чтобы его убили, за его жизнь пришлось бороться", - заявил Вучич в эфире TV Prva. "Показывают только снимки пострадавших военных НАТО, они не виноваты. Но единственный, кто подстрелен - Драгиша Галяк, завтра поеду его посетить", - указал сербский лидер. В муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы продолжили в пятницу протесты с требованиями отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. При столкновениях 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. Косовские сербы в трех анклавах на юге края на массовых протестах в пятницу поддержали требования соотечественников на севере Косово.
https://ria.ru/20230602/vuchich-1875884100.html
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косово, сербия, александр вучич, нато, в мире
Косово, Сербия, Александр Вучич, НАТО, В мире
Вучич обвинил косовскую полицию в столкновениях в Сербии 29 мая
Президент Сербии Вучич: столкновения 29 мая начали не военные НАТО, а полиция Косово
БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости.
Столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово, заявил
президент Сербии Александр Вучич.
Ранее местные СМИ сообщали, что столкновения произошли в тот момент, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
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"Не показывают момент, когда начались столкновения. Это сделала полиция самопровозглашенного Косово, а не НАТО. Попытались (замглавы партии "Сербский список" - ред.) Игора Симича вытащить внутрь, как и (задержанных Петровича и Обреновича - ред.) Радоша и Душана. Чтобы их втянуть и избить на своей стороне кордона. Полиция стреляла в (тяжело раненого - ред.) Драгишу Галяка, а у него дети, три недели назад родилась внучка. Немного не хватило, чтобы его убили, за его жизнь пришлось бороться", - заявил Вучич в эфире TV Prva.
"Показывают только снимки пострадавших военных НАТО, они не виноваты. Но единственный, кто подстрелен - Драгиша Галяк, завтра поеду его посетить", - указал сербский лидер.
В муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы продолжили в пятницу протесты с требованиями отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. При столкновениях 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR.
Косовские сербы в трех анклавах на юге края на массовых протестах в пятницу поддержали требования соотечественников на севере Косово.
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