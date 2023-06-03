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"Летающий танк". В США восхитились российским самолетом - РИА Новости, 03.06.2023
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17:45 03.06.2023 (обновлено: 18:42 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html
"Летающий танк". В США восхитились российским самолетом
"Летающий танк". В США восхитились российским самолетом - РИА Новости, 03.06.2023
"Летающий танк". В США восхитились российским самолетом
Самолет Су-25 можно назвать "летающим танком" российской армии, сравнимым с американским штурмовиком A-10, написал обозреватель Крис Осборн в статье для... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:45
2023-06-03T18:42
су-25
воздушно-космические силы россии
сша
украина
афганистан
в мире
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Самолет Су-25 можно назвать "летающим танком" российской армии, сравнимым с американским штурмовиком A-10, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.&quot;Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах&quot;, — указано в материале.Согласно статье, одноместный двухмоторный самолет Су-25, впервые взлетевший в 1975 году, предназначен для обеспечения авиационной поддержки пехоты, его использовали в конфликтах в Афганистане, Чечне и на Украине.Несмотря на меньшие размеры по сравнению с A-10, который солдаты США окрестили "летающим танком", российский Су-25 имеет схожие характеристики с американским аналогом, поскольку они оба обладают практически одинаковой дальностью полета, а также хорошо вооружены.Журналист отметил, что в ВКС насчитывается около 250 самолетов Су-25 и сейчас этот самолет используют в спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874309225.html
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су-25, воздушно-космические силы россии, сша, украина, афганистан, в мире
Су-25, Воздушно-космические силы России, США, Украина, Афганистан, В мире
"Летающий танк". В США восхитились российским самолетом

Обозреватель 19FortyFive Осборн сравнил российский штурмовик Су-25 с летающим танком

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Самолет Су-25 можно назвать "летающим танком" российской армии, сравнимым с американским штурмовиком A-10, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.
«

"Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах", — указано в материале.

Согласно статье, одноместный двухмоторный самолет Су-25, впервые взлетевший в 1975 году, предназначен для обеспечения авиационной поддержки пехоты, его использовали в конфликтах в Афганистане, Чечне и на Украине.
Несмотря на меньшие размеры по сравнению с A-10, который солдаты США окрестили "летающим танком", российский Су-25 имеет схожие характеристики с американским аналогом, поскольку они оба обладают практически одинаковой дальностью полета, а также хорошо вооружены.
Журналист отметил, что в ВКС насчитывается около 250 самолетов Су-25 и сейчас этот самолет используют в спецоперации на Украине.
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