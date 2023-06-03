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Губернатор Ярославской области поздравил Ростов Великий с Днем города - РИА Новости, 03.06.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:04 03.06.2023 (обновлено: 20:38 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/pozdravlenie-1875977355.html
Губернатор Ярославской области поздравил Ростов Великий с Днем города
Губернатор Ярославской области поздравил Ростов Великий с Днем города - РИА Новости, 03.06.2023
Губернатор Ярославской области поздравил Ростов Великий с Днем города
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил Ростов Великий с 1161-летием, назвав его "настоящей колыбелью русской архитектуры и православной столицей РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T18:04
2023-06-03T20:38
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил Ростов Великий с 1161-летием, назвав его "настоящей колыбелью русской архитектуры и православной столицей Золотого кольца". "В Ростове Великом при организационной поддержке правительства области отмечают 1161 год со дня первого упоминания города в древнерусских летописях. При этом еще за несколько веков до этого на берегу озера Неро (сейчас оно находится в центральной части города) существовало укрепленное поселение древнего народа меря", - сообщает правительство Ярославской области. С праздником горожан поздравил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Поздравляю жителей и гостей Ростова Великого с Днем города! Ростов – один из древнейших городов России, настоящая колыбель русской архитектуры и православная столица Золотого кольца. Все мы ценим самобытность и уникальную атмосферу этого исторического места и по праву гордимся им", - написал Евраев в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что на прошлой неделе в Ростовском кремле было заключено соглашение о сотрудничестве в продвижении национального туристского проекта "Императорский маршрут". В июне в Ростовском районе пройдут торжества, посвященные 600-летию явления Годеновского креста - одной из величайших святынь православной России. "Здесь мы реализуем инвестпроект "Ростов Великий – духовный центр России", создаем культурно-исторический кластер и современную инфраструктуру, которая повысит качество жизни горожан и гостей региона. Ростов Великий - часть нашего духовного наследия, яркая точка притяжения для туристов и паломников из разных уголков страны и мира. Желаю городу процветания, а ростовцам – благополучия и здоровья!", — подчеркнул глава региона в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230427/zolotoe_koltso-1868112187.html
https://ria.ru/20230503/memorial-1869488282.html
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михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области поздравил Ростов Великий с Днем города

Губернатор Ярославской области Евраев поздравил Ростов Великий с 1161-летием

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРостовский Кремль
Ростовский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ростовский Кремль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил Ростов Великий с 1161-летием, назвав его "настоящей колыбелью русской архитектуры и православной столицей Золотого кольца".
"В Ростове Великом при организационной поддержке правительства области отмечают 1161 год со дня первого упоминания города в древнерусских летописях. При этом еще за несколько веков до этого на берегу озера Неро (сейчас оно находится в центральной части города) существовало укрепленное поселение древнего народа меря", - сообщает правительство Ярославской области.
Золотое кольцо России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Золотое кольцо России: какие города входят и что можно посмотреть
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С праздником горожан поздравил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Поздравляю жителей и гостей Ростова Великого с Днем города! Ростов – один из древнейших городов России, настоящая колыбель русской архитектуры и православная столица Золотого кольца. Все мы ценим самобытность и уникальную атмосферу этого исторического места и по праву гордимся им", - написал Евраев в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что на прошлой неделе в Ростовском кремле было заключено соглашение о сотрудничестве в продвижении национального туристского проекта "Императорский маршрут". В июне в Ростовском районе пройдут торжества, посвященные 600-летию явления Годеновского креста - одной из величайших святынь православной России.
"Здесь мы реализуем инвестпроект "Ростов Великий – духовный центр России", создаем культурно-исторический кластер и современную инфраструктуру, которая повысит качество жизни горожан и гостей региона. Ростов Великий - часть нашего духовного наследия, яркая точка притяжения для туристов и паломников из разных уголков страны и мира. Желаю городу процветания, а ростовцам – благополучия и здоровья!", — подчеркнул глава региона в своем телеграм-канале.
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Ярославская областьМихаил Евраев
 
 
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