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ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023
ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области
Украинские военные обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T23:23
2023-06-03T23:23
2023-06-04T00:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что при прямом попадании снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Кроме того, повреждения получили здания Дома культуры, школы и детского сада.Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Особенно часто ВСУ совершают атаки на Шебекинский и Грайворонский округа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгород, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области
Гладков заявил, что в Муроме от попадания снаряда загорелось здание ФАП