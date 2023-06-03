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ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 03.06.2023 (обновлено: 00:35 04.06.2023)
https://ria.ru/20230603/povrezhdeniya-1876013446.html
ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023
ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области
Украинские военные обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T23:23
2023-06-04T00:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что при прямом попадании снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Кроме того, повреждения получили здания Дома культуры, школы и детского сада.Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Особенно часто ВСУ совершают атаки на Шебекинский и Грайворонский округа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгород, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области

Гладков заявил, что в Муроме от попадания снаряда загорелось здание ФАП

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне дома
Разбитое стекло в окне дома - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что при прямом попадании снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Кроме того, повреждения получили здания Дома культуры, школы и детского сада.
Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО.
Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Особенно часто ВСУ совершают атаки на Шебекинский и Грайворонский округа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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