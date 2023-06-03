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Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 03.06.2023
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10:15 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/pogoda-1875919372.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 03.06.2023
Москвичей предупредили о резком похолодании
Температура воздуха в воскресенье ночью в столичном регионе может опуститься до нуля градусов, из-за чего на почве могут образоваться слабые заморозки, сообщил... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:15
2023-06-03T10:15
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье ночью в столичном регионе может опуститься до нуля градусов, из-за чего на почве могут образоваться слабые заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Предстоящая ночь будет очень холодная. В Москве будет всего лишь плюс 3-5, по области до нуля", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что при таких температурах на почве возможны слабые заморозки.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о резком похолодании

Температура в Московской области ночью опустится до нуля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье ночью в столичном регионе может опуститься до нуля градусов, из-за чего на почве могут образоваться слабые заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Предстоящая ночь будет очень холодная. В Москве будет всего лишь плюс 3-5, по области до нуля", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что при таких температурах на почве возможны слабые заморозки.
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