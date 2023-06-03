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В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023
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10:23 03.06.2023 (обновлено: 14:31 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/poezda-1875920821.html
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише
Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша накануне, сообщил исполнительный... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:23
2023-06-03T14:31
в мире
индия
крушение поездов в штате одиша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша накануне, сообщил исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма. "Сорок восемь поездов отменены, 39 перенаправлены и 10 следуют с кратковременной остановкой", - сказал он агентству Ani. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. Как сообщил на пресс-конференции в субботу генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела, в результате столкновения поездов с рельсов сошли 17 вагонов, они серьезно повреждены. Он также отметил, что по последним данным властей в результате инцидента погибли 238 человек, ранены более 900.
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в мире, индия, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Крушение поездов в штате Одиша
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише

Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише

© AP PhotoСпасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша накануне, сообщил исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма.
"Сорок восемь поездов отменены, 39 перенаправлены и 10 следуют с кратковременной остановкой", - сказал он агентству Ani.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
Как сообщил на пресс-конференции в субботу генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела, в результате столкновения поездов с рельсов сошли 17 вагонов, они серьезно повреждены. Он также отметил, что по последним данным властей в результате инцидента погибли 238 человек, ранены более 900.
Последствие столкновения поездов в Индии - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Железные дороги Индии озвучили данные по погибшим в крушении поездов
Вчера, 10:13
 
В миреИндияКрушение поездов в штате Одиша
 
 
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