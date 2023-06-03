https://ria.ru/20230603/poezda-1875920821.html

В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише

В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023

В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише

Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша накануне, сообщил исполнительный... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:23

2023-06-03T10:23

2023-06-03T14:31

в мире

индия

крушение поездов в штате одиша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша накануне, сообщил исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма. "Сорок восемь поездов отменены, 39 перенаправлены и 10 следуют с кратковременной остановкой", - сказал он агентству Ani. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. Как сообщил на пресс-конференции в субботу генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела, в результате столкновения поездов с рельсов сошли 17 вагонов, они серьезно повреждены. Он также отметил, что по последним данным властей в результате инцидента погибли 238 человек, ранены более 900.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875919203.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, крушение поездов в штате одиша