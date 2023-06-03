https://ria.ru/20230603/poezda-1875920821.html
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише
Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша накануне, сообщил исполнительный... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:23
2023-06-03T10:23
2023-06-03T14:31
в мире
индия
крушение поездов в штате одиша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша накануне, сообщил исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма. "Сорок восемь поездов отменены, 39 перенаправлены и 10 следуют с кратковременной остановкой", - сказал он агентству Ani. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. Как сообщил на пресс-конференции в субботу генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела, в результате столкновения поездов с рельсов сошли 17 вагонов, они серьезно повреждены. Он также отметил, что по последним данным властей в результате инцидента погибли 238 человек, ранены более 900.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875919203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Крушение поездов в штате Одиша
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише
Железные дороги Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише