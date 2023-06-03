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Депутат Рады написала заявление в полицию на исполнителя песни Цоя - РИА Новости, 03.06.2023
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19:52 03.06.2023 (обновлено: 19:53 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/pesnya-1875991239.html
Депутат Рады написала заявление в полицию на исполнителя песни Цоя
Депутат Рады написала заявление в полицию на исполнителя песни Цоя - РИА Новости, 03.06.2023
Депутат Рады написала заявление в полицию на исполнителя песни Цоя
Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:52
2023-06-03T19:53
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове. &quot;Заявление в полицию написала вчера вечером около 22.20. Не отреагировал на просьбу не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке&quot;, - написала она на своей странице в Facebook*.Как пишет украинское издание УНИАН, в центре Львова молодой человек из Одессы под гитару пел песни Виктора Цоя, после чего у него начался конфликт с депутатом Рады, которая потребовала его прекратить петь на русском языке. Пипа заявила, что ей пришлось вызвать полицию. Депутат подала заявление в полицию, так как, по ее словам, молодой человек нарушал закон Украины, принятый в марте 2023 года. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, львов, россия, виктор цой, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Львов, Россия, Виктор Цой, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Депутат Рады написала заявление в полицию на исполнителя песни Цоя

Депутат украинского парламента написала заявление в полицию из-за исполнения песни Цоя

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПортреты лидера группы "Кино" Виктора Цоя
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Портреты лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове.
«

"Заявление в полицию написала вчера вечером около 22.20. Не отреагировал на просьбу не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке", - написала она на своей странице в Facebook*.

Как пишет украинское издание УНИАН, в центре Львова молодой человек из Одессы под гитару пел песни Виктора Цоя, после чего у него начался конфликт с депутатом Рады, которая потребовала его прекратить петь на русском языке. Пипа заявила, что ей пришлось вызвать полицию. Депутат подала заявление в полицию, так как, по ее словам, молодой человек нарушал закон Украины, принятый в марте 2023 года.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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