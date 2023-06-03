https://ria.ru/20230603/pesnya-1875991239.html

Депутат Рады написала заявление в полицию на исполнителя песни Цоя

Депутат Рады написала заявление в полицию на исполнителя песни Цоя - РИА Новости, 03.06.2023

Депутат Рады написала заявление в полицию на исполнителя песни Цоя

Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T19:52

2023-06-03T19:52

2023-06-03T19:53

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове. "Заявление в полицию написала вчера вечером около 22.20. Не отреагировал на просьбу не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке", - написала она на своей странице в Facebook*.Как пишет украинское издание УНИАН, в центре Львова молодой человек из Одессы под гитару пел песни Виктора Цоя, после чего у него начался конфликт с депутатом Рады, которая потребовала его прекратить петь на русском языке. Пипа заявила, что ей пришлось вызвать полицию. Депутат подала заявление в полицию, так как, по ее словам, молодой человек нарушал закон Украины, принятый в марте 2023 года. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230529/bulgakov-1874774134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, львов, россия, виктор цой, сергей лавров, верховная рада украины