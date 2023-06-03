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Программу переобучения участников СВО запустили на базе ростовского вуза - РИА Новости, 03.06.2023
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22:44 03.06.2023
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Программу переобучения участников СВО запустили на базе ростовского вуза
Программу переобучения участников СВО запустили на базе ростовского вуза - РИА Новости, 03.06.2023
Программу переобучения участников СВО запустили на базе ростовского вуза
Первую в России программу профессиональной переподготовки запустили для демобилизованных военнослужащих-участников специальной военной операции на базе Донского РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:44
2023-06-03T22:44
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Первую в России программу профессиональной переподготовки запустили для демобилизованных военнослужащих-участников специальной военной операции на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь). "Двадцать третьего мая на базе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону впервые в России запустилась программа переподготовки для демобилизованных военнослужащих, участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект реализуется Росмолодёжью при поддержке программы Роспатриот и Донского государственного технического университета. К программе профпереподготовки на данный момент подключились 22 участника спецоперации из 14 регионов России. "Демобилизованные военнослужащие пройдут курс "Педагог дополнительного образования" объёмом в 256 академических часов. После успешного прохождения итоговой аттестации в конце обучения демобилизованные бойцы получат соответствующий диплом о профпереподготовке и в дальнейшем смогут работать с детьми и молодёжью", - рассказали в программе Роспатриот. Обучение в ДГТУ проходит с применением дистанционных образовательных технологий и предусматривает несколько модулей: теоретические основы общей педагогики, педагогика духовности и семейная педагогика, педагогика творчества, проектирование и организация учебного процесса, методики познавательного развития обучающихся в условиях образовательной организации и многое другое. По словам ректора Донского государственного технического университета Бесариона Месхи, вуз заинтересован в создании комфортных условий для социализации и адаптации участников спецоперации. Он убежден, что это поможет их дальнейшей интеграции в систему патриотического воспитания в Ростовской области. "Убежден, что опыт военнослужащих поможет молодому поколению выбрать верные жизненные ориентиры", - подчеркнул Месхи.
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общество, социальный навигатор
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Программу переобучения участников СВО запустили на базе ростовского вуза

CC0 / / Женщина за компьютером просматривает сайт будьучителем.рф
Женщина за компьютером просматривает сайт будьучителем.рф - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
CC0 / /
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Первую в России программу профессиональной переподготовки запустили для демобилизованных военнослужащих-участников специальной военной операции на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).
"Двадцать третьего мая на базе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону впервые в России запустилась программа переподготовки для демобилизованных военнослужащих, участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект реализуется Росмолодёжью при поддержке программы Роспатриот и Донского государственного технического университета. К программе профпереподготовки на данный момент подключились 22 участника спецоперации из 14 регионов России.
"Демобилизованные военнослужащие пройдут курс "Педагог дополнительного образования" объёмом в 256 академических часов. После успешного прохождения итоговой аттестации в конце обучения демобилизованные бойцы получат соответствующий диплом о профпереподготовке и в дальнейшем смогут работать с детьми и молодёжью", - рассказали в программе Роспатриот.
Обучение в ДГТУ проходит с применением дистанционных образовательных технологий и предусматривает несколько модулей: теоретические основы общей педагогики, педагогика духовности и семейная педагогика, педагогика творчества, проектирование и организация учебного процесса, методики познавательного развития обучающихся в условиях образовательной организации и многое другое.
По словам ректора Донского государственного технического университета Бесариона Месхи, вуз заинтересован в создании комфортных условий для социализации и адаптации участников спецоперации. Он убежден, что это поможет их дальнейшей интеграции в систему патриотического воспитания в Ростовской области. "Убежден, что опыт военнослужащих поможет молодому поколению выбрать верные жизненные ориентиры", - подчеркнул Месхи.
 
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