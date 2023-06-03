https://ria.ru/20230603/oruzhie-1876001898.html

Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского

Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 04.06.2023

Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского

Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете Times. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-03T21:08

2023-06-03T21:08

2023-06-04T01:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете Times."Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно", — сказал он.По словам Жовквы, Зеленский за последний месяц посетил так много стран из-за необходимости получить больше оружия. Замглавы офиса президента отметил, что удары, которые наносят российские вооруженные силы, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot. Он подчеркнул, что снарядов для этих ЗРК Киеву тоже не хватает.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Wall Street Journal, что Украине нужно больше западного оружия, но страна не может "ждать его месяцами". При этом он отметил, что сейчас Киев готов к контрнаступлению.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атака состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания по этому поводу и учитывает их при планировании спецоперации.При этом сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

украина

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато