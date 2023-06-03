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Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 03.06.2023 (обновлено: 01:36 04.06.2023)
https://ria.ru/20230603/oruzhie-1876001898.html
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 04.06.2023
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете Times. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T21:08
2023-06-04T01:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете Times."Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно", — сказал он.По словам Жовквы, Зеленский за последний месяц посетил так много стран из-за необходимости получить больше оружия. Замглавы офиса президента отметил, что удары, которые наносят российские вооруженные силы, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot. Он подчеркнул, что снарядов для этих ЗРК Киеву тоже не хватает.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Wall Street Journal, что Украине нужно больше западного оружия, но страна не может "ждать его месяцами". При этом он отметил, что сейчас Киев готов к контрнаступлению.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атака состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания по этому поводу и учитывает их при планировании спецоперации.При этом сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского

В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не хватает танков и артиллерии для контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете Times.
"Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Зеленского предали. У Запада появился новый план для Украины
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По словам Жовквы, Зеленский за последний месяц посетил так много стран из-за необходимости получить больше оружия. Замглавы офиса президента отметил, что удары, которые наносят российские вооруженные силы, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot. Он подчеркнул, что снарядов для этих ЗРК Киеву тоже не хватает.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Wall Street Journal, что Украине нужно больше западного оружия, но страна не может "ждать его месяцами". При этом он отметил, что сейчас Киев готов к контрнаступлению.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атака состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания по этому поводу и учитывает их при планировании спецоперации.
При этом сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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