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Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 04.06.2023
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете Times. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T21:08
2023-06-03T21:08
2023-06-04T01:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете Times."Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно", — сказал он.По словам Жовквы, Зеленский за последний месяц посетил так много стран из-за необходимости получить больше оружия. Замглавы офиса президента отметил, что удары, которые наносят российские вооруженные силы, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot. Он подчеркнул, что снарядов для этих ЗРК Киеву тоже не хватает.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Wall Street Journal, что Украине нужно больше западного оружия, но страна не может "ждать его месяцами". При этом он отметил, что сейчас Киев готов к контрнаступлению.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атака состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания по этому поводу и учитывает их при планировании спецоперации.При этом сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не хватает танков и артиллерии для контрнаступления