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Украинские политики "набросились" на Орбана, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 03.06.2023 (обновлено: 15:14 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/orban-1875954541.html
Украинские политики "набросились" на Орбана, заявил глава МИД Венгрии
Украинские политики "набросились" на Орбана, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские политики "набросились" на Орбана, заявил глава МИД Венгрии
Украинские политики нападают на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:12
2023-06-03T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
украина
олег николенко
россия
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Украинские политики нападают на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, но Будапешт не сдается и продолжает настаивать на необходимости начала переговоров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Орбан заявил, что контрнаступление стало бы "кровавой баней" для Украины, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери, поэтому его надо предотвратить еще до начала. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова венгерского премьера и призвал правительство Венгрии присоединиться к мероприятиям "по международной изоляции России", а также не подрывать единство Евросоюза. "Украинские политики набросились на Виктора Орбана после того, как он вновь выступил за скорейшее установление мира. В этом нет ничего нового. Приверженным миру политикам регулярно приходится сталкиваться с нападками, критикой. Но мы не сдаемся! Мы и дальше настаиваем на том, что самая важная задача сейчас - спасение человеческих жизней", - написал Сийярто в социальной сети Facebook*. "Надо наконец увидеть всем: нет решения этой войны на поле боя! Там только погибшие! Решение за столом переговоров. Там можно спасти жизни! Сейчас пришло время!", - добавил глава венгерского МИД. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230601/nato-1875560160.html
https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, украина, олег николенко, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Украина, Олег Николенко, Россия
Украинские политики "набросились" на Орбана, заявил глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто: украинские политики набросились на Орбана за призывы к миру

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Украинские политики нападают на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, но Будапешт не сдается и продолжает настаивать на необходимости начала переговоров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Орбан заявил, что контрнаступление стало бы "кровавой баней" для Украины, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери, поэтому его надо предотвратить еще до начала. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова венгерского премьера и призвал правительство Венгрии присоединиться к мероприятиям "по международной изоляции России", а также не подрывать единство Евросоюза.
Военнослужащие на тактических учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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1 июня, 15:19
"Украинские политики набросились на Виктора Орбана после того, как он вновь выступил за скорейшее установление мира. В этом нет ничего нового. Приверженным миру политикам регулярно приходится сталкиваться с нападками, критикой. Но мы не сдаемся! Мы и дальше настаиваем на том, что самая важная задача сейчас - спасение человеческих жизней", - написал Сийярто в социальной сети Facebook*.
«
"Надо наконец увидеть всем: нет решения этой войны на поле боя! Там только погибшие! Решение за столом переговоров. Там можно спасти жизни! Сейчас пришло время!", - добавил глава венгерского МИД.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Скандал на всю Европу. Германия и Венгрия сцепились из-за Украины
24 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоУкраинаОлег НиколенкоРоссия
 
 
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