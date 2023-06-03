https://ria.ru/20230603/omsk-1875921206.html
Ремонт продлит срок службы Ленинградского моста в Омске, заявил Хоценко
Ремонт продлит срок службы Ленинградского моста в Омске, заявил Хоценко - РИА Новости, 03.06.2023
Ремонт продлит срок службы Ленинградского моста в Омске, заявил Хоценко
Глава Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ по капремонту Ленинградского моста через Иртыш в Омске, заявив, что теперь мост можно будет использовать... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:28
2023-06-03T10:28
2023-06-03T10:28
омская область
омск
омская область
иртыш (река)
виталий хоценко
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ОМСК, 3 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ по капремонту Ленинградского моста через Иртыш в Омске, заявив, что теперь мост можно будет использовать еще 100 лет, рассказали в пресс-службе областного правительства. Глава региона совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом побывали на Ленинградском мосту, где сейчас полным ходом идут ремонтные работы. Ремонт начался 15 февраля. Стоимость работ составляет более 1,92 миллиарда рублей. Круглосуточно на объекте работают около 100 человек. "После капитального ремонта Ленинградский мост через Иртыш можно будет эксплуатировать 100 лет. Капитальный ремонт моста, который построили 62 года назад, ведется в рамках президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели направлено около 2 миллиардов рублей. Завершить работы подрядчик должен к лету следующего года", - заявил Хоценко. Мост станет шире, будут созданы дополнительные безопасные пешеходные переходы и подсветка конструкции. На данный момент мост готов на 18%. Строительство идет по графику. Движение осуществляется по правой части (при движении в центр города с Левого берега) по одной полосе в каждую сторону. Со 2 июня въезд на мост для грузового транспорта запрещен из-за начала работ по бетонированию конструкций.
https://ria.ru/20230602/khotsenko-1875729634.html
https://ria.ru/20230517/natsproekty-1872376544.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омск, омская область, иртыш (река), виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Иртыш (река), Виталий Хоценко
Ремонт продлит срок службы Ленинградского моста в Омске, заявил Хоценко
Губернатор Хоценко: ремонт продлит срок службы Ленинградского моста в Омске на сто лет
ОМСК, 3 июн - РИА Новости.
Глава Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ по капремонту Ленинградского моста через Иртыш в Омске, заявив, что теперь мост можно будет использовать еще 100 лет, рассказали
в пресс-службе областного правительства.
Глава региона совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом побывали на Ленинградском мосту, где сейчас полным ходом идут ремонтные работы. Ремонт начался 15 февраля. Стоимость работ составляет более 1,92 миллиарда рублей. Круглосуточно на объекте работают около 100 человек.
Виталий Хоценко проконтролирует ремонт дорог в Омской области
"После капитального ремонта Ленинградский мост через Иртыш можно будет эксплуатировать 100 лет. Капитальный ремонт моста, который построили 62 года назад, ведется в рамках президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели направлено около 2 миллиардов рублей. Завершить работы подрядчик должен к лету следующего года", - заявил Хоценко.
Мост станет шире, будут созданы дополнительные безопасные пешеходные переходы и подсветка конструкции. На данный момент мост готов на 18%. Строительство идет по графику. Движение осуществляется по правой части (при движении в центр города с Левого берега) по одной полосе в каждую сторону. Со 2 июня въезд на мост для грузового транспорта запрещен из-за начала работ по бетонированию конструкций.
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов