https://ria.ru/20230603/omsk-1875921206.html

Ремонт продлит срок службы Ленинградского моста в Омске, заявил Хоценко

Ремонт продлит срок службы Ленинградского моста в Омске, заявил Хоценко - РИА Новости, 03.06.2023

Ремонт продлит срок службы Ленинградского моста в Омске, заявил Хоценко

Глава Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ по капремонту Ленинградского моста через Иртыш в Омске, заявив, что теперь мост можно будет использовать... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:28

2023-06-03T10:28

2023-06-03T10:28

омская область

омск

омская область

иртыш (река)

виталий хоценко

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ОМСК, 3 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ по капремонту Ленинградского моста через Иртыш в Омске, заявив, что теперь мост можно будет использовать еще 100 лет, рассказали в пресс-службе областного правительства. Глава региона совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом побывали на Ленинградском мосту, где сейчас полным ходом идут ремонтные работы. Ремонт начался 15 февраля. Стоимость работ составляет более 1,92 миллиарда рублей. Круглосуточно на объекте работают около 100 человек. "После капитального ремонта Ленинградский мост через Иртыш можно будет эксплуатировать 100 лет. Капитальный ремонт моста, который построили 62 года назад, ведется в рамках президентского национального проекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели направлено около 2 миллиардов рублей. Завершить работы подрядчик должен к лету следующего года", - заявил Хоценко. Мост станет шире, будут созданы дополнительные безопасные пешеходные переходы и подсветка конструкции. На данный момент мост готов на 18%. Строительство идет по графику. Движение осуществляется по правой части (при движении в центр города с Левого берега) по одной полосе в каждую сторону. Со 2 июня въезд на мост для грузового транспорта запрещен из-за начала работ по бетонированию конструкций.

https://ria.ru/20230602/khotsenko-1875729634.html

https://ria.ru/20230517/natsproekty-1872376544.html

омск

омская область

иртыш (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омск, омская область, иртыш (река), виталий хоценко