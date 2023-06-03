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Педагоги Москвы прошли обучение в Центре методики общего образования
Педагоги Москвы прошли обучение в Центре методики общего образования - РИА Новости, 03.06.2023
Педагоги Москвы прошли обучение в Центре методики общего образования
Более четырех тысяч педагогов Москвы прошли обучение в Центре современной методики общего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:46
2023-06-03T22:46
2023-06-03T22:46
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более четырех тысяч педагогов Москвы прошли обучение в Центре современной методики общего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "Более четырех тысяч воспитателей, учителей начальных классов и методистов Москвы в 2022/2023 учебном году прошли обучение в Центре современной методики дошкольного и начального общего образования (ДиНО) при Городском методическом центре столичного Департамента образования и науки", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что во время командных тренингов методисты Центра ДиНО рассказывали педагогам об эффективных инструментах для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования. Кроме того, в Центре опробовали новый практико-ориентированный формат дистанционного обучения педагогов - образовательные стрим-сессии.
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Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более четырех тысяч педагогов Москвы прошли обучение в Центре современной методики общего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Более четырех тысяч воспитателей, учителей начальных классов и методистов Москвы в 2022/2023 учебном году прошли обучение в Центре современной методики дошкольного и начального общего образования (ДиНО) при Городском методическом центре столичного Департамента образования и науки", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что во время командных тренингов методисты Центра ДиНО рассказывали педагогам об эффективных инструментах для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования. Кроме того, в Центре опробовали новый практико-ориентированный формат дистанционного обучения педагогов - образовательные стрим-сессии.