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ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 03.06.2023 (обновлено: 20:16 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/obstrel-1875993978.html
ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Запорожской области
ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2023
ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли населённый пункт Черниговка, повреждены техника и постройки, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:15
2023-06-03T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Черниговка, повреждены техника и постройки, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В 19.00 в пгт Черниговка прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, сработало ПВО ВС РФ. Целились в фермерское хозяйство. Повреждения получили техника и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.
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в мире, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Черниговка, целились в фермерское хозяйство

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Черниговка, повреждены техника и постройки, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
«
"В 19.00 в пгт Черниговка прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, сработало ПВО ВС РФ. Целились в фермерское хозяйство. Повреждения получили техника и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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