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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 03.06.2023 (обновлено: 17:38 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/obstrel-1875972226.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 17.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:24
2023-06-03T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 17.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в 16.50 были обстреляны Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, по ним выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230603/boi-1875946439.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 17.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что в 16.50 были обстреляны Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, по ним выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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