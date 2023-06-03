https://ria.ru/20230603/obstrel-1875890957.html
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 492 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:15
2023-06-03T00:15
2023-06-03T00:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 492 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 492 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка и Новопетриковка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи мирных жителей и гибели трех человек в ДНР. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 84 обстрела.
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875889880.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 492 боеприпаса