https://ria.ru/20230603/obmeny-1875952216.html

Ушаков рассказал о контактах с США по вопросу обменов

Ушаков рассказал о контактах с США по вопросу обменов - РИА Новости, 03.06.2023

Ушаков рассказал о контактах с США по вопросу обменов

Россия и США время от времени обсуждают по специальным каналам вопрос обменов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту программы... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:54

2023-06-03T14:54

2023-06-03T14:54

россия

сша

юрий ушаков

павел зарубин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и США время от времени обсуждают по специальным каналам вопрос обменов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. В ходе беседы Ушаков сообщил, что некоторые контакты РФ и США происходят время от времени, к примеру по вопросам виз. "Обмены обсуждаются по специальным каналам тоже время от времени", - сказал Ушаков, видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, юрий ушаков, павел зарубин