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В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой
В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой - РИА Новости, 03.06.2023
В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой
Тело мужчины с головой, застрявшей в ограждении дороги, обнаружили в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:20
2023-06-03T16:20
2023-06-03T16:20
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Тело мужчины с головой, застрявшей в ограждении дороги, обнаружили в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона. Информация об инциденте поступила по единому телефону вызова экстренных служб 112 в субботу в 13:30. "Поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на улице Даргомыжского у дома 5 обнаружено тело человека, застрявшего головой в металлическом заборе. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни", - говорится в сообщении. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой
В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с головой, застрявшей в ограждении дороги
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Тело мужчины с головой, застрявшей в ограждении дороги, обнаружили в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона.
Информация об инциденте поступила по единому телефону вызова экстренных служб 112 в субботу в 13:30.
"Поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на улице Даргомыжского у дома 5 обнаружено тело человека, застрявшего головой в металлическом заборе. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
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