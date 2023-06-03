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Новым главой МВД Турции стал экс-губернатор Стамбула - РИА Новости, 03.06.2023
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22:38 03.06.2023 (обновлено: 22:39 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/naznachenie-1876010362.html
Новым главой МВД Турции стал экс-губернатор Стамбула
Новым главой МВД Турции стал экс-губернатор Стамбула - РИА Новости, 03.06.2023
Новым главой МВД Турции стал экс-губернатор Стамбула
Новым главой министерства внутренних дел Турции назначен Али Ерликая, объявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:38
2023-06-03T22:39
в мире
стамбул
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Новым главой министерства внутренних дел Турции назначен Али Ерликая, объявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Назначение Ерликая обнародовал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оглашая список нового кабинета министров. Ерликая занимал пост губернатора провинции Стамбул.
https://ria.ru/20230603/vitse-prezident-1876009611.html
стамбул
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в мире, стамбул, реджеп тайип эрдоган, турция
В мире, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Новым главой МВД Турции стал экс-губернатор Стамбула

Эрдоган назначил новым главой МВД Турции экс-губернатора Стамбула Ерликая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Города мира. Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Новым главой министерства внутренних дел Турции назначен Али Ерликая, объявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Назначение Ерликая обнародовал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оглашая список нового кабинета министров.
Ерликая занимал пост губернатора провинции Стамбул.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Эрдоган назначил нового вице-президента Турции
Вчера, 22:34
 
В миреСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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