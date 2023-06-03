https://ria.ru/20230603/naznachenie-1876007959.html

Эрдоган назначил нового главу МИД Турции

Эрдоган назначил нового главу МИД Турции - РИА Новости, 03.06.2023

Эрдоган назначил нового главу МИД Турции

Новым главой МИД Турции назначен Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT) и принимавший активное участие в... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T22:19

2023-06-03T22:19

2023-06-03T22:25

турция

реджеп тайип эрдоган

мехмет шимшек

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Новым главой МИД Турции назначен Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT) и принимавший активное участие в переговорах по урегулированию отношений Анкары и Дамаска, проведенных в Москве.Назначение Фидана обнародовал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оглашая список нового кабинета министров.Хакан Фидан после окончания магистратуры в области управления и политологии в университете штата Мэриленд (США), получил степень доктора в Университете Билькента. С 1986 по 2001 год служил унтер-офицером в турецкой армии. С 2003 по 2007 год возглавлял Турецкое агентство по сотрудничеству и координации. В ноябре 2007 года Фидан был назначен заместителем статс-секретаря в президиуме министров.С 2010 года занимает пост главы турецкой разведки. Принимал активное участие в переговорах по нормализации Анкары и Дамаска в Сирии. Имеет академические работы по международной безопасности, международному развитию и внешней политике Турции. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Пост главы МИД Турции с 2014 года занимал Мевлют Чавушоглу, который ныне был избран депутатом Великого национального собрания от провинции Анталья, где он родился. Ранее в интервью турецким СМИ Чавушоглу заявлял, что самым сложным периодом в его карьере было убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, когда в тот же день он прибывал с визитом в Москву.

https://ria.ru/20230603/erdogan-1875955748.html

https://ria.ru/20230603/inauguratsiya-1875923340.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, президентские выборы в турции