https://ria.ru/20230603/naryshkin-1875937521.html

Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко

Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко - РИА Новости, 03.06.2023

Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в рамках встречи глав спецслужб стран СНГ на этой неделе в Минске они общались с президентом... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:49

2023-06-03T12:49

2023-06-03T12:49

сергей нарышкин

россия

белоруссия

александр лукашенко

снг

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в рамках встречи глав спецслужб стран СНГ на этой неделе в Минске они общались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, разговор шел о текущей ситуации в мире. "Была очень хорошая, интересная, глубокая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Шел разговор о нынешнем этапе международного развития, этапе, который является переходным от однополярного мира к многополярному миру, о том, что, по сути, в глобальном смысле сейчас идет схватка между добром и злом, между белым и черным", - сказал Нарышкин на российско-белорусском форуме историков в Москве в субботу. По словам Нарышкина, руководители спецслужб в Минске обсуждали, в частности, то, как Запад фальсифицирует историю, пытаясь сохранить свою гегемонию.

https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей нарышкин, россия, белоруссия, александр лукашенко, снг