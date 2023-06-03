https://ria.ru/20230603/naryshkin-1875937521.html
Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко
Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко - РИА Новости, 03.06.2023
Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в рамках встречи глав спецслужб стран СНГ на этой неделе в Минске они общались с президентом... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:49
2023-06-03T12:49
2023-06-03T12:49
сергей нарышкин
россия
белоруссия
александр лукашенко
снг
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в рамках встречи глав спецслужб стран СНГ на этой неделе в Минске они общались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, разговор шел о текущей ситуации в мире. "Была очень хорошая, интересная, глубокая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Шел разговор о нынешнем этапе международного развития, этапе, который является переходным от однополярного мира к многополярному миру, о том, что, по сути, в глобальном смысле сейчас идет схватка между добром и злом, между белым и черным", - сказал Нарышкин на российско-белорусском форуме историков в Москве в субботу. По словам Нарышкина, руководители спецслужб в Минске обсуждали, в частности, то, как Запад фальсифицирует историю, пытаясь сохранить свою гегемонию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, россия, белоруссия, александр лукашенко, снг
Сергей Нарышкин, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, СНГ
Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко
Нарышкин обсудил с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко ситуацию в мире