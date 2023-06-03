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Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко - РИА Новости, 03.06.2023
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12:49 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/naryshkin-1875937521.html
Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко
Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко - РИА Новости, 03.06.2023
Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в рамках встречи глав спецслужб стран СНГ на этой неделе в Минске они общались с президентом... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:49
2023-06-03T12:49
сергей нарышкин
россия
белоруссия
александр лукашенко
снг
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в рамках встречи глав спецслужб стран СНГ на этой неделе в Минске они общались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, разговор шел о текущей ситуации в мире. "Была очень хорошая, интересная, глубокая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Шел разговор о нынешнем этапе международного развития, этапе, который является переходным от однополярного мира к многополярному миру, о том, что, по сути, в глобальном смысле сейчас идет схватка между добром и злом, между белым и черным", - сказал Нарышкин на российско-белорусском форуме историков в Москве в субботу. По словам Нарышкина, руководители спецслужб в Минске обсуждали, в частности, то, как Запад фальсифицирует историю, пытаясь сохранить свою гегемонию.
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сергей нарышкин, россия, белоруссия, александр лукашенко, снг
Сергей Нарышкин, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, СНГ
Нарышкин встретился с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко

Нарышкин обсудил с главами спецслужб стран СНГ и Лукашенко ситуацию в мире

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в рамках встречи глав спецслужб стран СНГ на этой неделе в Минске они общались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, разговор шел о текущей ситуации в мире.
"Была очень хорошая, интересная, глубокая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Шел разговор о нынешнем этапе международного развития, этапе, который является переходным от однополярного мира к многополярному миру, о том, что, по сути, в глобальном смысле сейчас идет схватка между добром и злом, между белым и черным", - сказал Нарышкин на российско-белорусском форуме историков в Москве в субботу.
По словам Нарышкина, руководители спецслужб в Минске обсуждали, в частности, то, как Запад фальсифицирует историю, пытаясь сохранить свою гегемонию.
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Сергей НарышкинРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоСНГ
 
 
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