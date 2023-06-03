https://ria.ru/20230603/magistratura-1875908496.html

Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре

Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре - РИА Новости, 03.06.2023

Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре

Запрещать студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не стоит, академическое сообщество всегда выступало за междисциплинарность, заявил РИА РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T08:48

2023-06-03T08:48

2023-06-03T08:55

общество

вячеслав володин

владимир миклушевский

госдума рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запрещать студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не стоит, академическое сообщество всегда выступало за междисциплинарность, заявил РИА Новости ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уйти от практики, когда в магистратуре обучаются студенты, закончившие бакалавриат по "совершенно другому" профилю. "Сейчас сложно комментировать данную инициативу, поскольку обсуждение еще идет. Мне это предложение не кажется верным, так как мы – академическое сообщество - всегда выступали за междисциплинарность. И я считаю правильным, что человек с определенным бакалаврским образованием может поступить в магистратуру на другое направление", - сказал Миклушевский. Он подчеркнул, что для того, чтобы поступить в магистратуру, необходимо сдать экзамены, а если студент не может пройти вступительные испытания, не обладает соответствующими знаниями, то он и не поступит в магистратуру. "Поэтому, на мой взгляд, бояться этой "непрофильности" не надо. И запрет студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру стал бы неверным решением", - заключил ректор Политеха.

https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html

https://ria.ru/20230308/magistratura-1856554904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, владимир миклушевский, госдума рф