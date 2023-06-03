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Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре - РИА Новости, 03.06.2023
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08:48 03.06.2023 (обновлено: 08:55 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/magistratura-1875908496.html
Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре
Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре - РИА Новости, 03.06.2023
Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре
Запрещать студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не стоит, академическое сообщество всегда выступало за междисциплинарность, заявил РИА РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:48
2023-06-03T08:55
общество
вячеслав володин
владимир миклушевский
госдума рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запрещать студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не стоит, академическое сообщество всегда выступало за междисциплинарность, заявил РИА Новости ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уйти от практики, когда в магистратуре обучаются студенты, закончившие бакалавриат по "совершенно другому" профилю. "Сейчас сложно комментировать данную инициативу, поскольку обсуждение еще идет. Мне это предложение не кажется верным, так как мы – академическое сообщество - всегда выступали за междисциплинарность. И я считаю правильным, что человек с определенным бакалаврским образованием может поступить в магистратуру на другое направление", - сказал Миклушевский. Он подчеркнул, что для того, чтобы поступить в магистратуру, необходимо сдать экзамены, а если студент не может пройти вступительные испытания, не обладает соответствующими знаниями, то он и не поступит в магистратуру. "Поэтому, на мой взгляд, бояться этой "непрофильности" не надо. И запрет студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру стал бы неверным решением", - заключил ректор Политеха.
https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html
https://ria.ru/20230308/magistratura-1856554904.html
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общество, вячеслав володин, владимир миклушевский, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Владимир Миклушевский, Госдума РФ
Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре

Ректор Московского Политеха призвал не ограничивать прием непрофильных бакалавров

© iStock.com / HalfpointСтуденты в лаборатории
Студенты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© iStock.com / Halfpoint
Студенты в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запрещать студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не стоит, академическое сообщество всегда выступало за междисциплинарность, заявил РИА Новости ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уйти от практики, когда в магистратуре обучаются студенты, закончившие бакалавриат по "совершенно другому" профилю.
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"Сейчас сложно комментировать данную инициативу, поскольку обсуждение еще идет. Мне это предложение не кажется верным, так как мы – академическое сообщество - всегда выступали за междисциплинарность. И я считаю правильным, что человек с определенным бакалаврским образованием может поступить в магистратуру на другое направление", - сказал Миклушевский.
Он подчеркнул, что для того, чтобы поступить в магистратуру, необходимо сдать экзамены, а если студент не может пройти вступительные испытания, не обладает соответствующими знаниями, то он и не поступит в магистратуру.
"Поэтому, на мой взгляд, бояться этой "непрофильности" не надо. И запрет студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру стал бы неверным решением", - заключил ректор Политеха.
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