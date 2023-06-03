https://ria.ru/20230603/magistratura-1875908496.html
Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре
Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре - РИА Новости, 03.06.2023
Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре
Запрещать студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не стоит, академическое сообщество всегда выступало за междисциплинарность, заявил РИА РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:48
2023-06-03T08:48
2023-06-03T08:55
общество
вячеслав володин
владимир миклушевский
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864816996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5a5897e024b70d1efaa2ce5f6b77756.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запрещать студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не стоит, академическое сообщество всегда выступало за междисциплинарность, заявил РИА Новости ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уйти от практики, когда в магистратуре обучаются студенты, закончившие бакалавриат по "совершенно другому" профилю. "Сейчас сложно комментировать данную инициативу, поскольку обсуждение еще идет. Мне это предложение не кажется верным, так как мы – академическое сообщество - всегда выступали за междисциплинарность. И я считаю правильным, что человек с определенным бакалаврским образованием может поступить в магистратуру на другое направление", - сказал Миклушевский. Он подчеркнул, что для того, чтобы поступить в магистратуру, необходимо сдать экзамены, а если студент не может пройти вступительные испытания, не обладает соответствующими знаниями, то он и не поступит в магистратуру. "Поэтому, на мой взгляд, бояться этой "непрофильности" не надо. И запрет студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру стал бы неверным решением", - заключил ректор Политеха.
https://ria.ru/20230519/falkov-1872853804.html
https://ria.ru/20230308/magistratura-1856554904.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864816996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f88ec8bd0da75def28787f1499473b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, владимир миклушевский, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Владимир Миклушевский, Госдума РФ
Ректор Московского Политеха прокомментировал слова Володина о магистратуре
Ректор Московского Политеха призвал не ограничивать прием непрофильных бакалавров
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запрещать студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не стоит, академическое сообщество всегда выступало за междисциплинарность, заявил РИА Новости ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.
Ранее спикер Госдумы
Вячеслав Володин предложил уйти от практики, когда в магистратуре обучаются студенты, закончившие бакалавриат по "совершенно другому" профилю.
Фальков предложил ввести два типа магистратуры
"Сейчас сложно комментировать данную инициативу, поскольку обсуждение еще идет. Мне это предложение не кажется верным, так как мы – академическое сообщество - всегда выступали за междисциплинарность. И я считаю правильным, что человек с определенным бакалаврским образованием может поступить в магистратуру на другое направление", - сказал Миклушевский.
Он подчеркнул, что для того, чтобы поступить в магистратуру, необходимо сдать экзамены, а если студент не может пройти вступительные испытания, не обладает соответствующими знаниями, то он и не поступит в магистратуру.
"Поэтому, на мой взгляд, бояться этой "непрофильности" не надо. И запрет студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру стал бы неверным решением", - заключил ректор Политеха.
Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год