https://ria.ru/20230603/lgota-1875902904.html

Горевший в Приморье лесоперерабатывающий комплекс получит налоговую льготу

Горевший в Приморье лесоперерабатывающий комплекс получит налоговую льготу - РИА Новости, 03.06.2023

Горевший в Приморье лесоперерабатывающий комплекс получит налоговую льготу

Лесоперерабатывающий комплекс в Лесозаводске, пострадавший от пожара в апреле, будет пользоваться льготным налоговым режимом в течение 10 лет для восстановления РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T06:58

2023-06-03T06:58

2023-06-03T06:58

лесозаводск

приморский край

китай

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Лесоперерабатывающий комплекс в Лесозаводске, пострадавший от пожара в апреле, будет пользоваться льготным налоговым режимом в течение 10 лет для восстановления производства, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время визита на предприятие в субботу. В апреле губернатор рассказал журналистам, что власти региона окажут всестороннюю поддержку восстановлению предприятия. Позже Кожемяко упомянул среди правительственных мер помощи снижение налога на прибыль, субсидирование банковской ставки по кредитам, компенсацию процента по лизинговым платежам на покупку техники, помощь в трудоустройстве работников на время восстановления комплекса. "Вместе с вашим руководством обсудили вопросы предоставления регионального инвестиционного проекта, который позволяет налоговую прибыль для краевого бюджета оставлять на предприятии. Первые пять лет - это нулевой процент, последующие пять лет – 10%. Это позволит направить средства на приобретение техники и оборудования", - передали в пресс-службе правительства региона заявление, сделанное Кожемяко при посещении комплекса. Губернатор добавил, что уже ведется отгрузка оборудования из Китая для восстановления производства. В скором времени предприятие поучаствует в торгах за право аренды лесного участка площадью 9,4 тысячи гектаров, чтобы иметь доступ к нужному объему древесины. "Удобную логистику" комплексу обеспечит строящийся рядом с Лесозаводском пограничный переход "Марково", который планируется сдать в 2024 году. Пожар вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" в конце апреля. По информации ГУ МЧС края, из цеха вывели 20 сотрудников, в УМВД региона заявили, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Площадь возгорания на предприятии достигла 12 тысяч квадратных метров, тушение заняло более суток. Обошлось без погибших и пострадавших. При этом огонь уничтожил оборудование и большое количество готового к продаже пиломатериала, как рассказал губернатор края.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875890827.html

https://ria.ru/20230601/pozhar-1875441735.html

лесозаводск

приморский край

китай

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лесозаводск, приморский край, китай, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)