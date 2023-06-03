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Власти опровергли сообщение о смерти кузена активистки BLM от рук полиции
Власти опровергли сообщение о смерти кузена активистки BLM от рук полиции - РИА Новости, 03.06.2023
Власти опровергли сообщение о смерти кузена активистки BLM от рук полиции
Кинан Дарнелл Андерсон — родственник соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс — умер из-за "увеличенного... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:05
2023-06-03T16:05
2023-06-03T18:10
в мире
сша
джордж флойд
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Кинан Дарнелл Андерсон — родственник соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс — умер из-за "увеличенного сердца и употребления кокаина", следует из отчета департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, который цитирует NBC News. В январе американские СМИ сообщили, что мужчина погиб в Калифорнии от рук полицейского, который несколько раз применил к нему электрошокер. Однако в отчете утверждается, что смерть Андерсона не связана с действиями силовика. "Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес определил причину смерти 31-летнего Кинана Дарнелла Андерсона как последствия кардиомиопатии (увеличенное сердце) и употребления кокаина", — говорится в документе. Массовые протесты и беспорядки по всей территории США спровоцировало убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года. В обществе поднялась дискуссия о необходимости реформирования полиции. Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы. В январе соучредитель движения в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла, комментируя случаи гибели американцев от рук офицеров полиции, заявил РИА Новости, что США все сильнее превращаются в полицейское государство, в котором правоохранительные органы потребляют все больше государственного финансирования.
https://ria.ru/20230114/ssha-1844787633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джордж флойд
В мире, США, Джордж Флойд
Власти опровергли сообщение о смерти кузена активистки BLM от рук полиции
Кузен соосновательницы BLM Андерсон умер из-за употребления кокаина, а не насилия полиции