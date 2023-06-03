https://ria.ru/20230603/kosovo-1875893696.html

Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косово решить кризис

Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косово решить кризис - РИА Новости, 03.06.2023

Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косово решить кризис

Президент Сербии Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косово и Метохии помогут разрешить нынешнее... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T01:21

2023-06-03T01:21

2023-06-03T01:21

в мире

косово

сербия

франция

александр вучич

эммануэль макрон

олаф шольц

обсе

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БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косово и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение. Председательствующий в ОБСЕ глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в пятницу призвал к проведению новых муниципальных выборов на севере Косово и Метохии. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в четверг и встреч с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Сербии Александром Вучичем и главой самопровозглашенного Косово Вьосой Османи заявил, что Франция и ФРГ требуют проведения новых муниципальных выборов с участием сербского населения. Перед тем глава самопровозглашенной республики сообщила, что Приштина готова рассмотреть возможность проведения новых выборов мэров на севере края. "Не знаю, что является решением в данный момент, у меня нет волшебной палочки. Удивляюсь всем, от кого на каждый вопрос можете получить ответ за 30 секунд. Я об этом днями должен размышлять, может, я глуп. Должен взвесить все, потому что знаю, кто будет во всем виноват в итоге... Я должен увидеть, что получит наш народ", - заявил Вучич в эфире TV Prva в ответ на вопрос об отношении к повторным муниципальным выборам. В муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы продолжили в пятницу протесты с требованиями отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства, и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. При столкновениях 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. Косовские сербы в трех анклавах на юге края на массовых протестах в пятницу поддержали требования соотечественников на севере Косово.

https://ria.ru/20230603/serbiya-1875890200.html

https://ria.ru/20230603/kosovo-1875892304.html

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в мире, косово, сербия, франция, александр вучич, эммануэль макрон, олаф шольц, обсе, нато