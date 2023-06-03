https://ria.ru/20230603/kosovo-1875891399.html

Вучич: Приштина уверена в безнаказанности из-за западного покровительства

Вучич: Приштина уверена в безнаказанности из-за западного покровительства - РИА Новости, 03.06.2023

Вучич: Приштина уверена в безнаказанности из-за западного покровительства

Косовоалбанские власти в Приштине уверены в своей безнаказанности, что при любых односторонних шагах Запад встанет на их сторону, а обвинят во всем сербов,... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T00:29

2023-06-03T00:29

2023-06-03T00:31

косово

александр вучич

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БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине уверены в своей безнаказанности, что при любых односторонних шагах Запад встанет на их сторону, а обвинят во всем сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вечером в пятницу он заявил, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военные KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. "Все на Западе знают, что виноват (косовский "премьер" Альбин - ред.) Курти, но нам от этого никакой пользы. Он знает - чтобы ни сделал, то американцы, англичане и немцы, остальные менее твердо, будут за то, что сербам нельзя ставить под угрозу "территориальную целостность Косово", нельзя допустить возвращения сербской полиции в Косово и Метохию, нельзя позволить настоящей автономии сербов в Косово. Во всем остальном для них виновата Сербия", - заявил Вучич в эфире TV Prva. В муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы продолжили в пятницу протесты с требованиями отозвать косовоалбанских мэров, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства, и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. Косовские сербы в трех анклавах на юге края на массовых протестах в пятницу поддержали требования соотечественников на севере Косово. При столкновениях 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных KFOR.

https://ria.ru/20230603/serbiya-1875890200.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html

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косово, александр вучич, нато, приштина, сербия, в мире