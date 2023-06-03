https://ria.ru/20230603/kontakty-1875952109.html

Ушаков подтвердил сохранение периодических контактов России и США

Ушаков подтвердил сохранение периодических контактов России и США - РИА Новости, 03.06.2023

Ушаков подтвердил сохранение периодических контактов России и США

Некоторые контакты РФ и США происходят время от времени, к примеру по вопросам виз, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью с журналистом... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:53

2023-06-03T14:53

2023-06-03T14:53

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сша

юрий ушаков

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Некоторые контакты РФ и США происходят время от времени, к примеру по вопросам виз, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале. "Некоторые контакты существуют, но периодически - время от времени. По дипломатической (линии) - это контакты между МИД и посольством и, соответственно, госдепом и нашим посольством в Вашингтоне. В том числе и о визах", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20230526/vizy-1874353689.html

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россия, сша, юрий ушаков, павел зарубин, в мире