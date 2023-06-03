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Ушаков подтвердил сохранение периодических контактов России и США
Ушаков подтвердил сохранение периодических контактов России и США - РИА Новости, 03.06.2023
Ушаков подтвердил сохранение периодических контактов России и США
Некоторые контакты РФ и США происходят время от времени, к примеру по вопросам виз, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью с журналистом... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:53
2023-06-03T14:53
2023-06-03T14:53
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юрий ушаков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Некоторые контакты РФ и США происходят время от времени, к примеру по вопросам виз, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале. "Некоторые контакты существуют, но периодически - время от времени. По дипломатической (линии) - это контакты между МИД и посольством и, соответственно, госдепом и нашим посольством в Вашингтоне. В том числе и о визах", - сказал Ушаков.
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россия, сша, юрий ушаков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, В мире
Ушаков подтвердил сохранение периодических контактов России и США
Ушаков подтвердил сохранение некоторых контактов России и США, в том числе по вопросам виз