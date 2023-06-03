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"Тинькофф банк" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро
"Тинькофф банк" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро - РИА Новости, 03.06.2023
"Тинькофф банк" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро
"Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник кол-центра... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:23
2023-06-03T20:23
2023-06-03T20:23
экономика
тинькофф. кредитные системы
доллар
евро
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник кол-центра банка. "Теперь списываем комиссию за валютные пополнения в долларах и евро в банкоматах Тинькофф, в наших кассах и через доставку. Ее размер составляет 1% от суммы, которую вносите", - рассказали в кол-центре. Сотрудник уточнил, что комиссия уже взимается. Он добавил, что за раз можно внести максимум 1 000 000 рублей или 20 000 долларов, евро или юаней.
https://ria.ru/20230406/perevody-1863521133.html
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экономика, тинькофф. кредитные системы, доллар, евро
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, Доллар, евро
"Тинькофф банк" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро
"Тинькофф банк" ввел комиссию в один процент от суммы за внесение наличных долларов и евро