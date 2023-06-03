https://ria.ru/20230603/komissiya-1875995077.html

"Тинькофф банк" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро

"Тинькофф банк" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро - РИА Новости, 03.06.2023

"Тинькофф банк" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро

"Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник кол-центра... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T20:23

2023-06-03T20:23

2023-06-03T20:23

экономика

тинькофф. кредитные системы

доллар

евро

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник кол-центра банка. "Теперь списываем комиссию за валютные пополнения в долларах и евро в банкоматах Тинькофф, в наших кассах и через доставку. Ее размер составляет 1% от суммы, которую вносите", - рассказали в кол-центре. Сотрудник уточнил, что комиссия уже взимается. Он добавил, что за раз можно внести максимум 1 000 000 рублей или 20 000 долларов, евро или юаней.

https://ria.ru/20230406/perevody-1863521133.html

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экономика, тинькофф. кредитные системы, доллар, евро