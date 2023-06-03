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В Кирилловке в ДНР мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 03.06.2023
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12:00 03.06.2023 (обновлено: 12:15 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/kirillovka-1875931205.html
В Кирилловке в ДНР мирный житель пострадал при обстреле
В Кирилловке в ДНР мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 03.06.2023
В Кирилловке в ДНР мирный житель пострадал при обстреле
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Кирилловка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:00
2023-06-03T12:15
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Кирилловка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июня по состоянию на 10.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Кирилловка (Волновахский район): - по улице Победы, 12 ранен мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК, Происшествия
В Кирилловке в ДНР мирный житель пострадал при обстреле

В Кирилловке в ДНР мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Кирилловка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июня по состоянию на 10.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Кирилловка (Волновахский район): - по улице Победы, 12 ранен мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
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