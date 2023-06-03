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СМИ: в ЕС обсуждают гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине

СМИ: в ЕС обсуждают гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине - РИА Новости, 03.06.2023

СМИ: в ЕС обсуждают гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине

Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с европейскими банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить газ в подземных хранилищах на территории... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:29

2023-06-03T17:29

2023-06-03T17:29

экономика

украина

еврокомиссия

европейский банк реконструкции и развития

евросоюз

марош шефчович

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с европейскими банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить газ в подземных хранилищах на территории Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС. "Брюссель ведет переговоры с банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить свой газ в огромных подземных хранилищах Украины, несмотря на возможность их уничтожения", - пишет газета. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, ЕК ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Источник в комиссии добавил, что ведутся обсуждения и с финансовыми институтами, и с правительствами об "адекватном страховании".

https://ria.ru/20230425/gaz-1867606111.html

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экономика, украина, еврокомиссия, европейский банк реконструкции и развития, евросоюз, марош шефчович, в мире