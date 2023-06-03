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СМИ: в ЕС обсуждают гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине - РИА Новости, 03.06.2023
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17:29 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/khranilischa-1875973376.html
СМИ: в ЕС обсуждают гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине
СМИ: в ЕС обсуждают гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине - РИА Новости, 03.06.2023
СМИ: в ЕС обсуждают гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине
Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с европейскими банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить газ в подземных хранилищах на территории... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:29
2023-06-03T17:29
экономика
украина
еврокомиссия
европейский банк реконструкции и развития
евросоюз
марош шефчович
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с европейскими банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить газ в подземных хранилищах на территории Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС. "Брюссель ведет переговоры с банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить свой газ в огромных подземных хранилищах Украины, несмотря на возможность их уничтожения", - пишет газета. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, ЕК ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Источник в комиссии добавил, что ведутся обсуждения и с финансовыми институтами, и с правительствами об "адекватном страховании".
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экономика, украина, еврокомиссия, европейский банк реконструкции и развития, евросоюз, марош шефчович, в мире
Экономика, Украина, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз, Марош Шефчович, В мире
СМИ: в ЕС обсуждают гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине

FT: в Евросоюзе обсуждают с банками гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с европейскими банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить газ в подземных хранилищах на территории Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.
«
"Брюссель ведет переговоры с банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить свой газ в огромных подземных хранилищах Украины, несмотря на возможность их уничтожения", - пишет газета.
По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, ЕК ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Источник в комиссии добавил, что ведутся обсуждения и с финансовыми институтами, и с правительствами об "адекватном страховании".
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ЭкономикаУкраинаЕврокомиссияЕвропейский банк реконструкции и развитияЕвросоюзМарош ШефчовичВ мире
 
 
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