https://ria.ru/20230603/kharakter-1875873637.html
Русский характер
Русский характер - РИА Новости, 03.06.2023
Русский характер
Русский характер — это когда абсцесс вскрывают без наркоза, отрезая ткани, пораженные некрозом, чтобы спасти организм. Да, боль, гной, запах. Да, стоны и крики. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:00
2023-06-03T08:00
2023-06-03T08:08
аналитика
константин богомолов
россия
общество
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Русский характер — это когда абсцесс вскрывают без наркоза, отрезая ткани, пораженные некрозом, чтобы спасти организм. Да, боль, гной, запах. Да, стоны и крики. Физически почти непереносимо, но рана затянется, оставив шрам. Организм восстановится.Русский характер — это когда наросший духовный и душевный гнойник вскрывают точно так же, только не скальпелем, а словами, прекрасно понимая, что боль и кровь — настоящие, а не балаганный клюквенный сок.Публикация Константина Богомолова "Диетическое горе" стала и для его поклонников и почитателей, и для самого автора — той самой хирургической операцией, которую он провел сам над собой. Наверняка осознавая немедленные ее последствия. Как и абсолютную необходимость подобного шага.Не понимать, что времени на восстановление у него не будет ни секунды, русский художник Константин Богомолов не мог.Как и не осознавать, что за написанные строчки его же самого среда, которая ему привычна и которую, не будем это скрывать, он частично и воспитал, и вырастил, может уничтожить.Не уничтожить физически, а умертвить надежду и веру, эти главные составные таланта. Сам дар дается свыше. И там, решением свыше, таланта могут лишить. Оставив на диетическом питании фруктовыми творожками.Поэтому столь жесткое решение. И болезненный поступок.Шаг Богомолова, за который его стали колошматить как его недруги, называя всеми принятыми сегодня в соцсетях словами, так и бывшие коллеги, попивающие минералку на Круазет и страшно этим гордящиеся, в сегодняшней русской культурной жизни не имеет прецедентов.С началом СВО, которая не что иное, как цивилизационная война русских ценностей с теми идеями, что тем или иным способом пытались нам навязать, общество и власть, что тоже случай абсолютно небывалый в истории, не стали приставать к мастерам культуры с извечным горьковским вопросом — "С кем вы?" — предоставив каждому, абсолютно каждому столь же абсолютную свободу выбора. Выбор небольшой, без нюансов, но тем и четче результат.Вы не с народом и не со страной? Границы открыты, визы, если требуется, проштемпелеваны, билет — да хоть на Галапагосы, если там среди пингвинов есть ваши поклонники.Вы со страной? Тогда впрягаемся вместе и тянем, тянем, тянем эти долгие и разные дни войны, не нами начатой, но нам объявленной. Тогда мы — те, кого вы называли и считали "темными", и обитатели "особняка", пусть и евшие на серебре, протянув друг другу руки, становимся единым народом. Товарищами по оружию. Просто у каждого оно по чину и навыкам разное. Но сцена, музыка, поэзия, проза — в талантливых головах и руках обладают не меньшей поражающей силой, чем "Кинжалы" и "Цирконы".Оружие "русский характер" производится не только на военных предприятиях и заводах, оно создается теми, кто, совершив выбор — быть со страной, будет подтаскивать патроны тем, кто находится на линии боестолкновения. Не жалуясь, что все еще болит недавно вскрытый абсцесс и что заживление происходит не так быстро, как хотелось.Но русский характер и русский художник не были бы русскими, если ставили бы сегодня свои внутренние ощущения и недомогания выше интересов — пауза, та самая, мхатовская — той культуры, на которой они выращены, которая их воспитала и без которой они не могут жить.И вот тот самый ответ на тот самый вопрос — мастера культуры, так вы с кем? Со случайными собеседниками на очередной круазет, с трудом подбирая в разговоре слова на иностранном языке, тщась найти понимания (обливание кетчупом за неверно сказанное слово опционально), или вместе с народом, а за всеми нами стоит огромная страна? Если круазеты знали капитуляции и позор оккупаций, то наша держава никогда ни перед кем не склоняла головы.Русский характер — плод русской культуры. Русская культура вне зависимости от того, что, где и когда про нее сказано, пропитана духом победы, это во-первых, и гуманизма, во-вторых. Потому что доброта, доверие, понимание и тепло свойственны исключительно победителям. Побежденные, как правило, тратят свои маленькие жизни на ожидание реванша. Ну а с мелким желанием отомстить уходит не только талант, но и способности. С помощью диетпитания этого не вернешь.Быть со страной, быть вместе с товарищами по оружию, быть рядом с теми, кто, несмотря на ворчание, в итоге выбор поймет и поддержит, — позиция победителя. Быть со страной означает быть в сильной позиции, потому что она нравственно безупречна.И быть вместе со страной — это залог, и в этом нет сомнений тоже, новых творческих успехов, потому что сцена — это такое же боевое товарищество единомышленников.Что касается раны от вскрытого без наркоза абсцесса, то она заживет и шрама не останется. Ну а неприятные слова в адрес того, кто вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, сделав свой выбор в момент, когда Россия меняет мир, забудутся еще быстрее.
https://ria.ru/20230524/kultura-1873855396.html
https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873900432.html
https://ria.ru/20230525/kultura-1874133280.html
https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, константин богомолов, россия, общество
Аналитика, Константин Богомолов, Россия, Общество
Русский характер — это когда абсцесс вскрывают без наркоза, отрезая ткани, пораженные некрозом, чтобы спасти организм. Да, боль, гной, запах. Да, стоны и крики. Физически почти непереносимо, но рана затянется, оставив шрам. Организм восстановится.
Русский характер — это когда наросший духовный и душевный гнойник вскрывают точно так же, только не скальпелем, а словами, прекрасно понимая, что боль и кровь — настоящие, а не балаганный клюквенный сок.
Публикация Константина Богомолова
"Диетическое горе" стала и для его поклонников и почитателей, и для самого автора — той самой хирургической операцией, которую он провел сам над собой. Наверняка осознавая немедленные ее последствия. Как и абсолютную необходимость подобного шага.
В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине
Не понимать, что времени на восстановление у него не будет ни секунды, русский художник Константин Богомолов не мог.
Как и не осознавать, что за написанные строчки его же самого среда, которая ему привычна и которую, не будем это скрывать, он частично и воспитал, и вырастил, может уничтожить.
Не уничтожить физически, а умертвить надежду и веру, эти главные составные таланта. Сам дар дается свыше. И там, решением свыше, таланта могут лишить. Оставив на диетическом питании фруктовыми творожками.
Поэтому столь жесткое решение. И болезненный поступок.
Шаг Богомолова, за который его стали колошматить как его недруги, называя всеми принятыми сегодня в соцсетях словами, так и бывшие коллеги, попивающие минералку на Круазет и страшно этим гордящиеся, в сегодняшней русской культурной жизни не имеет прецедентов.
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"
С началом СВО, которая не что иное, как цивилизационная война русских ценностей с теми идеями, что тем или иным способом пытались нам навязать, общество и власть, что тоже случай абсолютно небывалый в истории, не стали приставать к мастерам культуры с извечным горьковским вопросом — "С кем вы?" — предоставив каждому, абсолютно каждому столь же абсолютную свободу выбора. Выбор небольшой, без нюансов, но тем и четче результат.
Вы не с народом и не со страной? Границы открыты, визы, если требуется, проштемпелеваны, билет — да хоть на Галапагосы, если там среди пингвинов есть ваши поклонники.
Вы со страной? Тогда впрягаемся вместе и тянем, тянем, тянем эти долгие и разные дни войны, не нами начатой, но нам объявленной. Тогда мы — те, кого вы называли и считали "темными", и обитатели "особняка", пусть и евшие на серебре, протянув друг другу руки, становимся единым народом. Товарищами по оружию. Просто у каждого оно по чину и навыкам разное. Но сцена, музыка, поэзия, проза — в талантливых головах и руках обладают не меньшей поражающей силой, чем "Кинжалы" и "Цирконы".
Ректор ГИТИСа положительно оценил статью Богомолова о русской интеллигенции
Оружие "русский характер" производится не только на военных предприятиях и заводах, оно создается теми, кто, совершив выбор — быть со страной, будет подтаскивать патроны тем, кто находится на линии боестолкновения. Не жалуясь, что все еще болит недавно вскрытый абсцесс и что заживление происходит не так быстро, как хотелось.
Но русский характер и русский художник не были бы русскими, если ставили бы сегодня свои внутренние ощущения и недомогания выше интересов — пауза, та самая, мхатовская — той культуры, на которой они выращены, которая их воспитала и без которой они не могут жить.
И вот тот самый ответ на тот самый вопрос — мастера культуры, так вы с кем? Со случайными собеседниками на очередной круазет, с трудом подбирая в разговоре слова на иностранном языке, тщась найти понимания (обливание кетчупом за неверно сказанное слово опционально), или вместе с народом, а за всеми нами стоит огромная страна? Если круазеты знали капитуляции и позор оккупаций, то наша держава никогда ни перед кем не склоняла головы.
Русский характер — плод русской культуры. Русская культура вне зависимости от того, что, где и когда про нее сказано, пропитана духом победы, это во-первых, и гуманизма, во-вторых. Потому что доброта, доверие, понимание и тепло свойственны исключительно победителям. Побежденные, как правило, тратят свои маленькие жизни на ожидание реванша. Ну а с мелким желанием отомстить уходит не только талант, но и способности. С помощью диетпитания этого не вернешь.
Знакомая песня релоканта: моя страна не может быть сверхдержавой
Быть со страной, быть вместе с товарищами по оружию, быть рядом с теми, кто, несмотря на ворчание, в итоге выбор поймет и поддержит, — позиция победителя. Быть со страной означает быть в сильной позиции, потому что она нравственно безупречна.
И быть вместе со страной — это залог, и в этом нет сомнений тоже, новых творческих успехов, потому что сцена — это такое же боевое товарищество единомышленников.
Что касается раны от вскрытого без наркоза абсцесса, то она заживет и шрама не останется. Ну а неприятные слова в адрес того, кто вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, сделав свой выбор в момент, когда Россия
меняет мир, забудутся еще быстрее.