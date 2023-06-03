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Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов - РИА Новости, 03.06.2023
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12:36 03.06.2023 (обновлено: 14:31 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/indiya-1875936059.html
Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов
Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов - РИА Новости, 03.06.2023
Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава МВД страны Амит Шах обсудили с представителями железных дорог и спасательных служб помощь пострадавшим в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:36
2023-06-03T14:31
в мире
индия
ченнаи
нарендра моди
крушение поездов в штате одиша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава МВД страны Амит Шах обсудили с представителями железных дорог и спасательных служб помощь пострадавшим в железнодорожной аварии в штате Одиша, сообщила канцелярия премьера. Как видно на распространенных пресс-службой кадрах совещания, премьер и глава МВД вместе с представителями железных дорог, медицинских служб и национальных сил реагирования на стихийные бедствия рассмотрели ход спасательных работ. "На обзорном совещании обсуждались аспекты, касающиеся спасения, экстренной помощи и медицинского обслуживания пострадавших", - сообщила пресс-служба премьера. Там также отметили, что премьер Моди направился в штат Одиша, "где он проанализирует ситуацию после крушения поезда". Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По данным властей штата, в крушении погибли 238 человек, более 900 ранены.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875932052.html
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в мире, индия, ченнаи, нарендра моди, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Ченнаи, Нарендра Моди, Крушение поездов в штате Одиша
Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов

Премьер Моди и глава МВД Индии Шах обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава МВД страны Амит Шах обсудили с представителями железных дорог и спасательных служб помощь пострадавшим в железнодорожной аварии в штате Одиша, сообщила канцелярия премьера.
Как видно на распространенных пресс-службой кадрах совещания, премьер и глава МВД вместе с представителями железных дорог, медицинских служб и национальных сил реагирования на стихийные бедствия рассмотрели ход спасательных работ.
Работа спасателей на месте столкновения поездов в Индии
В Индии выросло число погибших при крушении поездов
Вчера, 12:10
"На обзорном совещании обсуждались аспекты, касающиеся спасения, экстренной помощи и медицинского обслуживания пострадавших", - сообщила пресс-служба премьера.
Там также отметили, что премьер Моди направился в штат Одиша, "где он проанализирует ситуацию после крушения поезда".
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По данным властей штата, в крушении погибли 238 человек, более 900 ранены.
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крушение поездов в Индии
Вчера, 10:52
 
В миреИндияЧеннаиНарендра МодиКрушение поездов в штате Одиша
 
 
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