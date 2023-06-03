https://ria.ru/20230603/indiya-1875936059.html

Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов

Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов - РИА Новости, 03.06.2023

Премьер и глава МВД Индии обсудили помощь пострадавшим при крушении поездов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава МВД страны Амит Шах обсудили с представителями железных дорог и спасательных служб помощь пострадавшим в... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:36

2023-06-03T12:36

2023-06-03T14:31

в мире

индия

ченнаи

нарендра моди

крушение поездов в штате одиша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава МВД страны Амит Шах обсудили с представителями железных дорог и спасательных служб помощь пострадавшим в железнодорожной аварии в штате Одиша, сообщила канцелярия премьера. Как видно на распространенных пресс-службой кадрах совещания, премьер и глава МВД вместе с представителями железных дорог, медицинских служб и национальных сил реагирования на стихийные бедствия рассмотрели ход спасательных работ. "На обзорном совещании обсуждались аспекты, касающиеся спасения, экстренной помощи и медицинского обслуживания пострадавших", - сообщила пресс-служба премьера. Там также отметили, что премьер Моди направился в штат Одиша, "где он проанализирует ситуацию после крушения поезда". Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По данным властей штата, в крушении погибли 238 человек, более 900 ранены.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875932052.html

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ченнаи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, ченнаи, нарендра моди, крушение поездов в штате одиша