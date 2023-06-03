https://ria.ru/20230603/indiya-1875922081.html

Премьер Индии посетит место столкновения поездов в штате Одиша

Премьер Индии посетит место столкновения поездов в штате Одиша - РИА Новости, 03.06.2023

Премьер Индии посетит место столкновения поездов в штате Одиша

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу посетит место столкновения двух пассажирских и грузового поездов в штате Одиша, сообщает агентство Ani со ссылкой... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:39

2023-06-03T10:39

2023-06-03T14:31

в мире

индия

ченнаи

нарендра моди

крушение поездов в штате одиша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу посетит место столкновения двух пассажирских и грузового поездов в штате Одиша, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, премьер посетит место аварии рядом с городом Баласор, а затем отправится в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По данным властей штата, в крушении погибли 238 человек, более 900 ранены. Ранее генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела сообщил, что спасательная операция на месте крушения поездов в индийском штате Одиша может завершиться к вечеру субботы. В свою очередь представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875908983.html

https://ria.ru/20230603/putin-1875915649.html

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ченнаи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, ченнаи, нарендра моди, крушение поездов в штате одиша