https://ria.ru/20230603/ikona-1876000529.html

Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству

Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству - РИА Новости, 03.06.2023

Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что икона "Троица" Андрея Рублева передается Русской православной церкви (РПЦ) для молитв за Отечество и... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T20:56

2023-06-03T20:56

2023-06-03T20:56

религия

россия

владимир путин

сергий радонежский

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871949711_0:338:2048:1490_1920x0_80_0_0_a7c3d2f714c4f455dc7c6888f411e071.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что икона "Троица" Андрея Рублева передается Русской православной церкви (РПЦ) для молитв за Отечество и президента России Владимира Путина, принявшего решение о ее передаче. "Именно сейчас, а не раньше и не позже, было принято это решение, именно сейчас, когда Отечество наше противостоит огромным враждебным силам, этот образ возвращается в Церковь. Для того, чтобы молясь перед ним мы возносили Господу хвалу и одновременно просили его о вспомоществование Отечеству нашему, молились также и о православном президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, решением которого возвращается этот образ, молились за властей и воинство наше", – сказал патриарх в проповеди после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Он связал передачу иконы Русской православной церкви с Божьим промыслом. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. На проповеди патриарх Кирилл сообщил, что икона будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться этой великой святыне, а затем будет возвращена в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор, на свое историческое место.

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html

https://ria.ru/20230518/troitsa-1872487300.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)