Рейтинг@Mail.ru
Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:56 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/ikona-1876000529.html
Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству
Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству - РИА Новости, 03.06.2023
Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что икона "Троица" Андрея Рублева передается Русской православной церкви (РПЦ) для молитв за Отечество и... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:56
2023-06-03T20:56
религия
россия
владимир путин
сергий радонежский
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871949711_0:338:2048:1490_1920x0_80_0_0_a7c3d2f714c4f455dc7c6888f411e071.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что икона "Троица" Андрея Рублева передается Русской православной церкви (РПЦ) для молитв за Отечество и президента России Владимира Путина, принявшего решение о ее передаче. "Именно сейчас, а не раньше и не позже, было принято это решение, именно сейчас, когда Отечество наше противостоит огромным враждебным силам, этот образ возвращается в Церковь. Для того, чтобы молясь перед ним мы возносили Господу хвалу и одновременно просили его о вспомоществование Отечеству нашему, молились также и о православном президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, решением которого возвращается этот образ, молились за властей и воинство наше", – сказал патриарх в проповеди после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Он связал передачу иконы Русской православной церкви с Божьим промыслом. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. На проповеди патриарх Кирилл сообщил, что икона будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться этой великой святыне, а затем будет возвращена в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор, на свое историческое место.
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html
https://ria.ru/20230518/troitsa-1872487300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871949711_0:327:2048:1863_1920x0_80_0_0_9f91d483b70c61c526d9ab6f07b213f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству

Патриарх Кирилл призвал молиться перед "Троицей" Рублева о Путине и помощи Отечеству

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИкона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что икона "Троица" Андрея Рублева передается Русской православной церкви (РПЦ) для молитв за Отечество и президента России Владимира Путина, принявшего решение о ее передаче.
«
"Именно сейчас, а не раньше и не позже, было принято это решение, именно сейчас, когда Отечество наше противостоит огромным враждебным силам, этот образ возвращается в Церковь. Для того, чтобы молясь перед ним мы возносили Господу хвалу и одновременно просили его о вспомоществование Отечеству нашему, молились также и о православном президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, решением которого возвращается этот образ, молились за властей и воинство наше", – сказал патриарх в проповеди после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ
16 мая, 15:18
Он связал передачу иконы Русской православной церкви с Божьим промыслом.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
На проповеди патриарх Кирилл сообщил, что икона будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться этой великой святыне, а затем будет возвращена в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор, на свое историческое место.
Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева Троица в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Главная русская святыня возвращается домой. Но рады этому не все
18 мая, 08:00
 
РелигияРоссияВладимир ПутинСергий РадонежскийРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала