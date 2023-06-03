https://ria.ru/20230603/gorlovka-1875944699.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 13.35 выпустили 25 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T13:51
2023-06-03T13:51
2023-06-03T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 выпустили 25 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13:35 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 25 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875939849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили 25 ракет из РСЗО по Горловке