https://ria.ru/20230603/frantsiya-1875966528.html

В Кремле назвали Францию активным участником конфликта на Украине

В Кремле назвали Францию активным участником конфликта на Украине - РИА Новости, 03.06.2023

В Кремле назвали Францию активным участником конфликта на Украине

Франция де-факто является участником конфликта РФ и Украины, поэтому ее вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T16:48

2023-06-03T16:48

2023-06-03T17:02

специальная военная операция на украине

франция

украина

политика

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Франция де-факто является участником конфликта РФ и Украины, поэтому ее вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность организации мирного саммита по Украине в Париже."Я не видел и не слышал никаких официальных заявлений президента Франции на этот счет. Но в данном случае Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, тем которые могут претендовать на какую-то роль модератора. Скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны, как Ватикан. Франция уже этого не может делать, потому что Франция - это активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины. И французы должны отдавать в этом отчет", - сказал Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция, сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

франция, украина, политика, дмитрий песков, павел зарубин