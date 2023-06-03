https://ria.ru/20230603/frantsiya-1875966528.html
В Кремле назвали Францию активным участником конфликта на Украине
В Кремле назвали Францию активным участником конфликта на Украине - РИА Новости, 03.06.2023
В Кремле назвали Францию активным участником конфликта на Украине
Франция де-факто является участником конфликта РФ и Украины, поэтому ее вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:48
2023-06-03T16:48
2023-06-03T17:02
специальная военная операция на украине
франция
украина
политика
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Франция де-факто является участником конфликта РФ и Украины, поэтому ее вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность организации мирного саммита по Украине в Париже."Я не видел и не слышал никаких официальных заявлений президента Франции на этот счет. Но в данном случае Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, тем которые могут претендовать на какую-то роль модератора. Скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны, как Ватикан. Франция уже этого не может делать, потому что Франция - это активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины. И французы должны отдавать в этом отчет", - сказал Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция, сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, политика, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Политика, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле назвали Францию активным участником конфликта на Украине
Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Франция де-факто является участником конфликта РФ и Украины, поэтому ее вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность организации мирного саммита по Украине в Париже.
"Я не видел и не слышал никаких официальных заявлений президента Франции на этот счет. Но в данном случае Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, тем которые могут претендовать на какую-то роль модератора. Скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны, как Ватикан. Франция уже этого не может делать, потому что Франция - это активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины. И французы должны отдавать в этом отчет", - сказал Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция, сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.