https://ria.ru/20230603/fotoarkhiv-1875766199.html

Королева и американец "Ванечка": как прошел первый конкурс им. Чайковского

Королева и американец "Ванечка": как прошел первый конкурс им. Чайковского - РИА Новости, 05.06.2023

Королева и американец "Ванечка": как прошел первый конкурс им. Чайковского

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-03T05:33

2023-06-03T05:33

2023-06-05T01:02

культура

фотография

ван клиберн

дмитрий шостакович

музыка

риа новости

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.Международный конкурс имени П.И. Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки, которое проводится раз в четыре года вот уже 65 лет. Главная цель состязания — выявление новых талантов.На первом фото: американский пианист Ван Клиберн, ставший победителем I Международного конкурса имени П.И. Чайковского (18 марта – 13 апреля 1958 года), во время выступления в день церемонии вручения наград и заключительном концерте 14 апреля 1958 года.Идея проведения конкурса появилась еще в 1939 году, когда на самом высоком государственном уровне готовился план мероприятий к 100-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского в 1940 году. Но в 1941-м началась Великая Отечественная война. В 1956-м конкурс был учрежден оргкомитетом под председательством советского композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича. Он возглавлял его почти 20 лет. В 1957 году председатель оргкомитета разослал информационный материал о конкурсе и ноты произведений, предусмотренных программой, всем обществам культурной связи с СССР, зарубежным консерваториям, концертным организациям и отдельным музыкантам.Первое состязание прошло в Москве в 1958 году. Оно было объявлено как конкурс года и включало две дисциплины: фортепиано и скрипка. В нем участвовали 67 исполнителей из 21 страны. В 1962-м была добавлена специальность "виолончель", а категория "сольное пение" появилась на третьем конкурсе, в 1966 году.Лауреатами первых премий стали американский пианист Ван Клиберн и советский скрипач Валерий Климов. Отдельного отбора иностранных участников не проводилось, а сам Клиберн узнал о московском конкурсе от своего педагога – русской и американской пианистки Розины Левиной. Деньги на поездку в Москву по ходатайству Левиной были выделены частным фондом Марты Бэрд Рокфеллер. Обеспечение всех зарубежных участников на период их пребывания в СССР брало на себя Советское правительство. Условий такого рода другие конкурсы никогда не предлагали. Кроме того, 16 лауреатам присуждались премии от пяти до 25 тысяч рублей. Не удивительно, что конкурс Чайковского сразу же стали называть "великодушным".Советский композитор, народный артист СССР, председатель оргкомитета Дмитрий Шостакович вручает диплом и золотую медаль американскому пианисту Вану Клиберну (справа налево), ставшему первым.Настоящим героем и легендой состязания стал пианист Ван Клиберн. Обаятельный американец покорил не только жюри, практически единогласно проголосовавшее за присуждение ему первого места, но и сердца советских людей, назвавших его ласковым именем "Ванечка".Королева Бельгии Елизавета, прибывшая в СССР по приглашению председателя Верховного Совета СССР Климента Ворошилова в качестве почетной гостьи в связи с первым Международным конкурсом скрипачей и пианистов им. П.И. Чайковского, в ложе Большого зала Московской консерватории.Королева Бельгии Елизавета 26 марта посетила Москву по приглашению председателя Верховного Совета СССР Климента Ворошилова. К тому времени ей было уже 82 года. Она стала почетным гостем I Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Королева была знатоком и покровителем искусств, играла на скрипке и фортепиано, занималась живописью и скульптурой, путешествовала, дружила с артистами и учеными. От имени советской музыкальной общественности ее приветствовал советский дирижер, директор консерватории Александр Свешников. Он поблагодарил ее за уважение к памяти великого русского композитора П. И. Чайковского и вручил памятный значок международного конкурса.Буквально через несколько дней после завершения состязания, 26 апреля 1958 года председатель Совета министров СССР Никита Хрущев подписал постановление о регулярном проведении Международного конкурса имени П.И. Чайковского раз в четыре года. XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского пройдет с 19 июня по 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20230527/fotoarkhiv-1874431652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

фотография, ван клиберн, дмитрий шостакович, музыка, риа новости