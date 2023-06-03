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Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо - РИА Новости, 03.06.2023
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03:26 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/el-nino-1875897085.html
Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо
Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо - РИА Новости, 03.06.2023
Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо
Парниковые газы, которые выбрасываются в ходе хозяйственной деятельности человека, могут усугублять естественные факторы изменения климата, в том числе самый... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T03:26
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земля
алексей кокорин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Парниковые газы, которые выбрасываются в ходе хозяйственной деятельности человека, могут усугублять естественные факторы изменения климата, в том числе самый мощный – вариацию океанских течений Ла-Нинья и Эль-Ниньо, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. "Это, конечно, естественные процессы, но они тоже немного усиливаются из-за усиления парникового эффекта. Это сейчас предмет очень активного изучения. То есть антропогенный фактор действует сам по себе и также усугубляет естественную вариабельность, в том числе самую мощную на Земле – вариацию океанских течений Ла-Нинья на Эль-Ниньо", - сказал Кокорин. Он подчеркнул, что для однозначного вывода у исследователей пока недостаточно измерений. "Это скорее прогноз, но он показывает, что по физике явлений надо это ожидать", - пояснил климатолог.
https://ria.ru/20230523/klimat-1873681315.html
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земля, алексей кокорин, оон
Земля, Алексей Кокорин, ООН
Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо

Климатолог Кокорин: деятельность человека может усилить природное явление Эль-Ниньо

© Фото : Lauren TothЭтот "куст" коралла умирает из-за потепления воды в Тихом океане, которое несет с собой Эль-Ниньо
Этот куст коралла умирает из-за потепления воды в Тихом океане, которое несет с собой Эль-Ниньо - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Lauren Toth
Этот "куст" коралла умирает из-за потепления воды в Тихом океане, которое несет с собой Эль-Ниньо. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Парниковые газы, которые выбрасываются в ходе хозяйственной деятельности человека, могут усугублять естественные факторы изменения климата, в том числе самый мощный – вариацию океанских течений Ла-Нинья и Эль-Ниньо, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
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"Это, конечно, естественные процессы, но они тоже немного усиливаются из-за усиления парникового эффекта. Это сейчас предмет очень активного изучения. То есть антропогенный фактор действует сам по себе и также усугубляет естественную вариабельность, в том числе самую мощную на Земле – вариацию океанских течений Ла-Нинья на Эль-Ниньо", - сказал Кокорин.
Он подчеркнул, что для однозначного вывода у исследователей пока недостаточно измерений.
"Это скорее прогноз, но он показывает, что по физике явлений надо это ожидать", - пояснил климатолог.
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