https://ria.ru/20230603/el-nino-1875897085.html
Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо
Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо - РИА Новости, 03.06.2023
Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо
Парниковые газы, которые выбрасываются в ходе хозяйственной деятельности человека, могут усугублять естественные факторы изменения климата, в том числе самый... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T03:26
2023-06-03T03:26
2023-06-03T03:26
земля
алексей кокорин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69265/59/692655991_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_1988d30b68cc17f9bce8a9ba0756debb.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Парниковые газы, которые выбрасываются в ходе хозяйственной деятельности человека, могут усугублять естественные факторы изменения климата, в том числе самый мощный – вариацию океанских течений Ла-Нинья и Эль-Ниньо, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. "Это, конечно, естественные процессы, но они тоже немного усиливаются из-за усиления парникового эффекта. Это сейчас предмет очень активного изучения. То есть антропогенный фактор действует сам по себе и также усугубляет естественную вариабельность, в том числе самую мощную на Земле – вариацию океанских течений Ла-Нинья на Эль-Ниньо", - сказал Кокорин. Он подчеркнул, что для однозначного вывода у исследователей пока недостаточно измерений. "Это скорее прогноз, но он показывает, что по физике явлений надо это ожидать", - пояснил климатолог.
https://ria.ru/20230523/klimat-1873681315.html
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69265/59/692655991_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_b85cac8b3881152cd7531e80b5843525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, алексей кокорин, оон
Земля, Алексей Кокорин, ООН
Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо
Климатолог Кокорин: деятельность человека может усилить природное явление Эль-Ниньо