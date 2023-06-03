https://ria.ru/20230603/el-nino-1875897085.html

Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо

Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо - РИА Новости, 03.06.2023

Климатолог предупредил о негативном влиянии человека на процессы Эль-Ниньо

Парниковые газы, которые выбрасываются в ходе хозяйственной деятельности человека, могут усугублять естественные факторы изменения климата, в том числе самый... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T03:26

2023-06-03T03:26

2023-06-03T03:26

земля

алексей кокорин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69265/59/692655991_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_1988d30b68cc17f9bce8a9ba0756debb.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Парниковые газы, которые выбрасываются в ходе хозяйственной деятельности человека, могут усугублять естественные факторы изменения климата, в том числе самый мощный – вариацию океанских течений Ла-Нинья и Эль-Ниньо, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. "Это, конечно, естественные процессы, но они тоже немного усиливаются из-за усиления парникового эффекта. Это сейчас предмет очень активного изучения. То есть антропогенный фактор действует сам по себе и также усугубляет естественную вариабельность, в том числе самую мощную на Земле – вариацию океанских течений Ла-Нинья на Эль-Ниньо", - сказал Кокорин. Он подчеркнул, что для однозначного вывода у исследователей пока недостаточно измерений. "Это скорее прогноз, но он показывает, что по физике явлений надо это ожидать", - пояснил климатолог.

https://ria.ru/20230523/klimat-1873681315.html

https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, алексей кокорин, оон