https://ria.ru/20230603/ekstraditsiya-1875893112.html

Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве

Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2023

Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве

Двух россиян экстрадировали на родину из Парагвая, сообщило МВД: один из них, Андрей Андреев, обвиняется среди прочего в убийствах, незаконном пересечении... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T01:09

2023-06-03T01:09

2023-06-03T03:56

андрей андреев

ирина волк

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

парагвай

москва

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двух россиян экстрадировали на родину из Парагвая, сообщило МВД: один из них, Андрей Андреев, обвиняется среди прочего в убийствах, незаконном пересечении границы и похищении человека, другой — Роман Морозов — в мошенничестве и присвоении. "В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, Андреева разыскивали с 2000 года. По версии следствия, он был участником "устойчивой вооруженной преступной группы, в составе которой совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений".Его обвиняют в бандитизме, убийствах, похищении человека, вымогательстве, умышленном повреждении чужого имущества, краже, незаконном обороте оружия, подделке документов и незаконном пересечении границы.Андреев скрылся от правосудия за границей, но уже в 2011 году был задержан в Парагвае и осужден за наркотическое преступление. Срок отбытия наказания истек в марте этого года, после чего было принято решение о его экстрадиции на родину.Еще один экстрадированный — Морозов — находился в розыске с 2021 года. Его обвиняют в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества."Запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче обвиняемых парагвайской стороной был удовлетворен. Сегодня скрывавшиеся от уголовного преследования переданы представителям российских правоохранительных органов", - отметила Волк.

https://ria.ru/20230529/ekstraditsiya-1874843597.html

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андрей андреев, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), парагвай, москва, россия