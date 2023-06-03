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Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2023
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01:09 03.06.2023 (обновлено: 03:56 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/ekstraditsiya-1875893112.html
Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве
Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2023
Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве
Двух россиян экстрадировали на родину из Парагвая, сообщило МВД: один из них, Андрей Андреев, обвиняется среди прочего в убийствах, незаконном пересечении... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T01:09
2023-06-03T03:56
андрей андреев
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
парагвай
москва
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двух россиян экстрадировали на родину из Парагвая, сообщило МВД: один из них, Андрей Андреев, обвиняется среди прочего в убийствах, незаконном пересечении границы и похищении человека, другой — Роман Морозов — в мошенничестве и присвоении. "В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, Андреева разыскивали с 2000 года. По версии следствия, он был участником "устойчивой вооруженной преступной группы, в составе которой совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений".Его обвиняют в бандитизме, убийствах, похищении человека, вымогательстве, умышленном повреждении чужого имущества, краже, незаконном обороте оружия, подделке документов и незаконном пересечении границы.Андреев скрылся от правосудия за границей, но уже в 2011 году был задержан в Парагвае и осужден за наркотическое преступление. Срок отбытия наказания истек в марте этого года, после чего было принято решение о его экстрадиции на родину.Еще один экстрадированный — Морозов — находился в розыске с 2021 года. Его обвиняют в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества."Запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче обвиняемых парагвайской стороной был удовлетворен. Сегодня скрывавшиеся от уголовного преследования переданы представителям российских правоохранительных органов", - отметила Волк.
https://ria.ru/20230529/ekstraditsiya-1874843597.html
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андрей андреев, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), парагвай, москва, россия
Андрей Андреев, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Парагвай, Москва, Россия
Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве

МВД: Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых на родине в убийствах и мошенничестве

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двух россиян экстрадировали на родину из Парагвая, сообщило МВД: один из них, Андрей Андреев, обвиняется среди прочего в убийствах, незаконном пересечении границы и похищении человека, другой — Роман Морозов — в мошенничестве и присвоении.
«
"В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, Андреева разыскивали с 2000 года. По версии следствия, он был участником "устойчивой вооруженной преступной группы, в составе которой совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений".
Его обвиняют в бандитизме, убийствах, похищении человека, вымогательстве, умышленном повреждении чужого имущества, краже, незаконном обороте оружия, подделке документов и незаконном пересечении границы.
Андреев скрылся от правосудия за границей, но уже в 2011 году был задержан в Парагвае и осужден за наркотическое преступление. Срок отбытия наказания истек в марте этого года, после чего было принято решение о его экстрадиции на родину.
Еще один экстрадированный — Морозов — находился в розыске с 2021 года. Его обвиняют в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества.
"Запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче обвиняемых парагвайской стороной был удовлетворен. Сегодня скрывавшиеся от уголовного преследования переданы представителям российских правоохранительных органов", - отметила Волк.
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Андрей АндреевИрина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПарагвайМоскваРоссия
 
 
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