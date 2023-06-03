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Захарова обвинила США в игнорировании причин кризиса вокруг ДСНВ

Захарова обвинила США в игнорировании причин кризиса вокруг ДСНВ - РИА Новости, 03.06.2023

Захарова обвинила США в игнорировании причин кризиса вокруг ДСНВ

США продолжают игнорировать причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:23

2023-06-03T14:23

2023-06-03T14:30

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

договор снв-3

мария захарова

джейк салливан

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США продолжают игнорировать причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Вашингтоне по-прежнему продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису на данном направлении. Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны", - заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.По ее словам, "отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста, как это предложил сделать Салливан, не получится".Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы вести диалог с РФ об архитектуре контроля над вооружениями на период истечения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, договор снв-3, мария захарова, джейк салливан