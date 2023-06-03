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В новых регионах начали диспансеризацию взрослых - РИА Новости, 03.06.2023
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09:46 03.06.2023 (обновлено: 10:11 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/dispanserizatsiya-1875915108.html
В новых регионах начали диспансеризацию взрослых
В новых регионах начали диспансеризацию взрослых - РИА Новости, 03.06.2023
В новых регионах начали диспансеризацию взрослых
Диспансеризация взрослых в новых регионах России уже идет, отрабатывается технология ее проведения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:46
2023-06-03T10:11
россия
общество
михаил мурашко
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САМАРКАНД, 3 июн - РИА Новости. Диспансеризация взрослых в новых регионах России уже идет, отрабатывается технология ее проведения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и дает хорошие результаты, надо теперь провести диспансеризацию взрослого населения."Диспансеризацию уже начали проводить, пока идет отработка технологии. Дополнительно будет закуплено оборудование", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что профосмотры будут проводиться как в стационарных поликлиниках, так и в сельской местности с помощью выездных технологий. Часть автомобилей для этого будут доукомплектованы, уточнил министр.
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россия, общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Михаил Мурашко
В новых регионах начали диспансеризацию взрослых

Мурашко: в новых регионах началась диспансеризация взрослых

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление. Архивное фото
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САМАРКАНД, 3 июн - РИА Новости. Диспансеризация взрослых в новых регионах России уже идет, отрабатывается технология ее проведения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и дает хорошие результаты, надо теперь провести диспансеризацию взрослого населения.
"Диспансеризацию уже начали проводить, пока идет отработка технологии. Дополнительно будет закуплено оборудование", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что профосмотры будут проводиться как в стационарных поликлиниках, так и в сельской местности с помощью выездных технологий. Часть автомобилей для этого будут доукомплектованы, уточнил министр.
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