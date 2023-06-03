https://ria.ru/20230603/chtenie-1875970345.html

В Ростове-на-Дону открылся первый на юге России центр семейного чтения

В Ростове-на-Дону открылся первый на юге России центр семейного чтения - РИА Новости, 03.06.2023

В Ростове-на-Дону открылся первый на юге России центр семейного чтения

Первый на юге России библиотечно-информационный центр семейного чтения открылся в Ростове-на-Дону, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:13

2023-06-03T17:13

2023-06-03T17:13

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

алексей логвиненко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Первый на юге России библиотечно-информационный центр семейного чтения открылся в Ростове-на-Дону, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. "Сегодня в микрорайоне "Суворовский" - долгожданное событие! Открылся первый библиотечно-информационный центр семейного чтения. Подобный формат интеллектуального досуга новый не только в Ростове-на-Дону, но и на всем Юге России", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что это первая практика в Ростове-на-Дону по размещению филиала библиотеки в торговом центре. Она будет носить имя писателя Льва Толстого и станет 45-й библиотекой в столице Ростовской области. График работы нового учреждения, которое имеет формулировку "для семейного чтения", - до 20.00. Это значит, что каждый родитель сможет составить компанию своему ребенку. "Появилось библиотечное пространство по просьбам жителей "Суворовского". И нам удалось в кратчайшие сроки создать многофункциональное креативное пространство. Уверен, оно станет местом притяжения для многих "суворовцев"", - подчеркнул Логвиненко. В центре организована работа по дополнительному образованию детей в сфере культуры. Ребята смогут посещать занятия по 17-ти направлениям. По данным главы горадминистрации, что в Ростове есть запрос от общества на создание новых подобных креативных пространств, и данная сеть будет развиваться, чтобы ростовчане могли еще больше приобщаться к значимым культурным мероприятиям, принимать участие в различных проектах и духовно развиваться.

https://ria.ru/20230531/kazaki-1875356646.html

https://ria.ru/20230530/erevan-1875119745.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко