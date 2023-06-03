https://ria.ru/20230603/boi-1875946439.html

Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении

Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении - РИА Новости, 03.06.2023

Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении

Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают ожесточенные бои на Марьинском тактическом направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:05

2023-06-03T14:05

2023-06-03T16:41

специальная военная операция на украине

авдеевка

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают ожесточенные бои на Марьинском тактическом направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским подразделениям возле населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа в Донецкой Народной Республике. В районе Отрадного и Веселого в ДНР удалось уничтожить склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны соответственно. Возле населенного пункта Торецк российские войска ликвидировали командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. Авиация за сутки совершила на Донецком направлении четыре самолетовылета, артиллерия выполнила 42 огневые задачи.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила подразделения ВСУ возле Двуречного, Крахмального и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Помимо этого, в районах Синьковки и Тимковки в Харьковской области удалось пресечь действия двух групп диверсантов. Также возле Старой Покровки российские войска поразили полевой лагерь украинского националистического формирования.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удар по подразделениям ВСУ возле Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в ДНР. В районе населенного пункта Кузьмино в Луганской Народной Республике российские солдаты смогли пресечь действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, возле Серебрянки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии поразила украинские подразделения в районах Павловки в Донецкой Народной Республике, а также Степового, Червоного, Малой Токмачки и Каменского в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 87 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 96 районах.

https://ria.ru/20230602/punkt-1875818171.html

https://ria.ru/20230601/marochko-1875451473.html

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

https://ria.ru/20230602/taktika-1875682969.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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авдеевка, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область