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Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 03.06.2023 (обновлено: 16:41 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/boi-1875946439.html
Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении
Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении - РИА Новости, 03.06.2023
Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении
Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают ожесточенные бои на Марьинском тактическом направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:05
2023-06-03T16:41
специальная военная операция на украине
авдеевка
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают ожесточенные бои на Марьинском тактическом направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения &quot;Ахмат&quot; в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским подразделениям возле населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа в Донецкой Народной Республике. В районе Отрадного и Веселого в ДНР удалось уничтожить склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны соответственно. Возле населенного пункта Торецк российские войска ликвидировали командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. Авиация за сутки совершила на Донецком направлении четыре самолетовылета, артиллерия выполнила 42 огневые задачи.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила подразделения ВСУ возле Двуречного, Крахмального и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Помимо этого, в районах Синьковки и Тимковки в Харьковской области удалось пресечь действия двух групп диверсантов. Также возле Старой Покровки российские войска поразили полевой лагерь украинского националистического формирования.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удар по подразделениям ВСУ возле Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в ДНР. В районе населенного пункта Кузьмино в Луганской Народной Республике российские солдаты смогли пресечь действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, возле Серебрянки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии поразила украинские подразделения в районах Павловки в Донецкой Народной Республике, а также Степового, Червоного, Малой Токмачки и Каменского в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 87 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 96 районах.
https://ria.ru/20230602/punkt-1875818171.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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авдеевка, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Штурмовые группы "Ахмата" ведут ожесточенные бои на Марьинском направлении

Минобороны: российские войска ведут наиболее ожесточенные бои в Марьинке и возле Авдеевки

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают ожесточенные бои на Марьинском тактическом направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским подразделениям возле населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа в Донецкой Народной Республике. В районе Отрадного и Веселого в ДНР удалось уничтожить склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны соответственно. Возле населенного пункта Торецк российские войска ликвидировали командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.
Авиация за сутки совершила на Донецком направлении четыре самолетовылета, артиллерия выполнила 42 огневые задачи.
Потери противника составили:
  • более 220 военнослужащих;
  • танк;
  • боевая машина пехоты;
  • восемь автомобилей;
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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2 июня, 16:04

Купянское направление

Группировка войск "Запад" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила подразделения ВСУ возле Двуречного, Крахмального и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Помимо этого, в районах Синьковки и Тимковки в Харьковской области удалось пресечь действия двух групп диверсантов. Также возле Старой Покровки российские войска поразили полевой лагерь украинского националистического формирования.
Потери противника составили:
  • до 90 военнослужащих;
  • танк;
  • автомобиль;
  • две боевые машины РСЗО "Град".
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1 июня, 07:37

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удар по подразделениям ВСУ возле Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в ДНР. В районе населенного пункта Кузьмино в Луганской Народной Республике российские солдаты смогли пресечь действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, возле Серебрянки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 85 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация";
  • гаубицы Д-20 и Д-30.
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1 июня, 08:00

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии поразила украинские подразделения в районах Павловки в Донецкой Народной Республике, а также Степового, Червоного, Малой Токмачки и Каменского в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 145 военнослужащих;
  • танк;
  • боевая бронированная машина;
  • 13 автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • две гаубицы Д-30;
  • гаубица "Мста-Б";
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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2 июня, 05:48

Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 45 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 87 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 96 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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