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Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров
Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров - РИА Новости, 06.06.2023
Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров
Предположительно, раненого бобра обнаружили на Олимпийских прудах в столице несколько дней назад, после осмотра специалистов животное отпустили в естественную... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-03T15:48
2023-06-03T15:48
2023-06-06T14:54
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предположительно, раненого бобра обнаружили на Олимпийских прудах в столице несколько дней назад, после осмотра специалистов животное отпустили в естественную среду обитания, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Обнаруженного несколько дней назад на Олимпийских прудах в ЗАО бобра после осмотра ветеринарами вернули в естественную среду обитания. Несколько дней назад неравнодушные горожане сообщили в службу 112 об обнаружении, предположительно, раненого бобра в одном из Олимпийских прудов", - говорится в публикации. Добавляется, что прибывшие на место спасатели отловили бобра и передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Ветеринарный осмотр показал, что животное здорово. "Было принято решение оперативно вернуть его в естественную среду обитания. Бобра выпустили на природных территориях ТиНАО", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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