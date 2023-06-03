https://ria.ru/20230603/bober-1876486805.html

Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров

Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров - РИА Новости, 06.06.2023

Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров

Предположительно, раненого бобра обнаружили на Олимпийских прудах в столице несколько дней назад, после осмотра специалистов животное отпустили в естественную... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-03T15:48

2023-06-03T15:48

2023-06-06T14:54

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предположительно, раненого бобра обнаружили на Олимпийских прудах в столице несколько дней назад, после осмотра специалистов животное отпустили в естественную среду обитания, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Обнаруженного несколько дней назад на Олимпийских прудах в ЗАО бобра после осмотра ветеринарами вернули в естественную среду обитания. Несколько дней назад неравнодушные горожане сообщили в службу 112 об обнаружении, предположительно, раненого бобра в одном из Олимпийских прудов", - говорится в публикации. Добавляется, что прибывшие на место спасатели отловили бобра и передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Ветеринарный осмотр показал, что животное здорово. "Было принято решение оперативно вернуть его в естественную среду обитания. Бобра выпустили на природных территориях ТиНАО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230523/lisyata-1873670825.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы