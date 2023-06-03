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Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров - РИА Новости, 06.06.2023
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15:48 03.06.2023 (обновлено: 14:54 06.06.2023)
https://ria.ru/20230603/bober-1876486805.html
Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров
Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров - РИА Новости, 06.06.2023
Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров
Предположительно, раненого бобра обнаружили на Олимпийских прудах в столице несколько дней назад, после осмотра специалистов животное отпустили в естественную... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-03T15:48
2023-06-06T14:54
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москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предположительно, раненого бобра обнаружили на Олимпийских прудах в столице несколько дней назад, после осмотра специалистов животное отпустили в естественную среду обитания, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Обнаруженного несколько дней назад на Олимпийских прудах в ЗАО бобра после осмотра ветеринарами вернули в естественную среду обитания. Несколько дней назад неравнодушные горожане сообщили в службу 112 об обнаружении, предположительно, раненого бобра в одном из Олимпийских прудов", - говорится в публикации. Добавляется, что прибывшие на место спасатели отловили бобра и передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Ветеринарный осмотр показал, что животное здорово. "Было принято решение оперативно вернуть его в естественную среду обитания. Бобра выпустили на природных территориях ТиНАО", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Раненый бобер, обнаруженный на Олимпийских прудах в Москве, здоров

© РИА Новости / Максим БлиновБобер плавает в реке
Бобер плавает в реке - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Бобер плавает в реке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предположительно, раненого бобра обнаружили на Олимпийских прудах в столице несколько дней назад, после осмотра специалистов животное отпустили в естественную среду обитания, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Обнаруженного несколько дней назад на Олимпийских прудах в ЗАО бобра после осмотра ветеринарами вернули в естественную среду обитания. Несколько дней назад неравнодушные горожане сообщили в службу 112 об обнаружении, предположительно, раненого бобра в одном из Олимпийских прудов", - говорится в публикации.
Добавляется, что прибывшие на место спасатели отловили бобра и передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Ветеринарный осмотр показал, что животное здорово.
"Было принято решение оперативно вернуть его в естественную среду обитания. Бобра выпустили на природных территориях ТиНАО", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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