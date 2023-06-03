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Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 03.06.2023 (обновлено: 22:40 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/belgorod-1876009518.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 03.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО, последствия уточняются, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:34
2023-06-03T22:40
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО, последствия уточняются, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО, последствия уточняются, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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