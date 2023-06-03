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Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/avtobusy-1875944447.html
Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу
Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу - РИА Новости, 03.06.2023
Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу
Первые автобусы с детьми, эвакуированными из приграничного с Украиной Шебекинского округа, отправились из Белгорода в Калугу, ожидается, что ребята пробудут там РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T13:51
2023-06-03T13:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
калуга
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Первые автобусы с детьми, эвакуированными из приграничного с Украиной Шебекинского округа, отправились из Белгорода в Калугу, ожидается, что ребята пробудут там около трех недель, сообщили РИА Новости их близкие. Александр приехал в пункт отправки с дочкой и двумя её детьми. На днях они приехали из Шебекино, чтобы не попасть там под обстрелы украинской стороны. "Отправил и внука и внучку. Пока говорят, что на 21 день, город Калуга. Отдохнуть от выстрелов, от бомбëжек… Пусть дети нервную систему немного поправят", - рассказал он. Дочь Александра с трудом сдерживала эмоции в момент отъезда детей. Мужчину они тоже переполняли. Он признался, что, с одной стороны, рад, что внуки будут "в тишине и мире", с другой - грустно с ними расставаться. "Не очень-то и в Белгороде безопасно. Вертолеты постоянно летают, самолеты… Они уже этого наслушались, выстрелов, и теперь боятся каждого шума. Нервная система немного расшатана, поэтому решили отправить, чтобы они восстановились", - подытожил Александр. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что около 600 детей из приграничных районов Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль. Ещё 300 детей уже отправили в Воронеж. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности. Как сообщал Гладков, за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу противником выпущен 371 боеприпас.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875911707.html
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белгородская область, калуга, вячеслав гладков, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Калуга, Вячеслав Гладков, Общество
Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу

Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились из Белгорода в Калугу

© РИА Новости / Михаил Сергеев | Перейти в медиабанкДети из Шебекинского городского округа
Дети из Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Михаил Сергеев
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Дети из Шебекинского городского округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Первые автобусы с детьми, эвакуированными из приграничного с Украиной Шебекинского округа, отправились из Белгорода в Калугу, ожидается, что ребята пробудут там около трех недель, сообщили РИА Новости их близкие.
Александр приехал в пункт отправки с дочкой и двумя её детьми. На днях они приехали из Шебекино, чтобы не попасть там под обстрелы украинской стороны.
"Отправил и внука и внучку. Пока говорят, что на 21 день, город Калуга. Отдохнуть от выстрелов, от бомбëжек… Пусть дети нервную систему немного поправят", - рассказал он.
Дочь Александра с трудом сдерживала эмоции в момент отъезда детей. Мужчину они тоже переполняли. Он признался, что, с одной стороны, рад, что внуки будут "в тишине и мире", с другой - грустно с ними расставаться.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Не очень-то и в Белгороде безопасно. Вертолеты постоянно летают, самолеты… Они уже этого наслушались, выстрелов, и теперь боятся каждого шума. Нервная система немного расшатана, поэтому решили отправить, чтобы они восстановились", - подытожил Александр.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что около 600 детей из приграничных районов Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль. Ещё 300 детей уже отправили в Воронеж.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности. Как сообщал Гладков, за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу противником выпущен 371 боеприпас.
Пожарная автомашина в Шебекинском городском округе - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Шебекино
Вчера, 09:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКалугаВячеслав ГладковОбщество
 
 
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