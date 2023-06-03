https://ria.ru/20230603/avtobusy-1875944447.html

Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу

Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу - РИА Новости, 03.06.2023

Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу

Первые автобусы с детьми, эвакуированными из приграничного с Украиной Шебекинского округа, отправились из Белгорода в Калугу, ожидается, что ребята пробудут там РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T13:51

2023-06-03T13:51

2023-06-03T13:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

калуга

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Первые автобусы с детьми, эвакуированными из приграничного с Украиной Шебекинского округа, отправились из Белгорода в Калугу, ожидается, что ребята пробудут там около трех недель, сообщили РИА Новости их близкие. Александр приехал в пункт отправки с дочкой и двумя её детьми. На днях они приехали из Шебекино, чтобы не попасть там под обстрелы украинской стороны. "Отправил и внука и внучку. Пока говорят, что на 21 день, город Калуга. Отдохнуть от выстрелов, от бомбëжек… Пусть дети нервную систему немного поправят", - рассказал он. Дочь Александра с трудом сдерживала эмоции в момент отъезда детей. Мужчину они тоже переполняли. Он признался, что, с одной стороны, рад, что внуки будут "в тишине и мире", с другой - грустно с ними расставаться. "Не очень-то и в Белгороде безопасно. Вертолеты постоянно летают, самолеты… Они уже этого наслушались, выстрелов, и теперь боятся каждого шума. Нервная система немного расшатана, поэтому решили отправить, чтобы они восстановились", - подытожил Александр. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что около 600 детей из приграничных районов Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль. Ещё 300 детей уже отправили в Воронеж. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности. Как сообщал Гладков, за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу противником выпущен 371 боеприпас.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875911707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, калуга, вячеслав гладков, общество