Первые автобусы с детьми из Шебекинского округа отправились в Калугу

БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Первые автобусы с детьми, эвакуированными из приграничного с Украиной Шебекинского округа, отправились из Белгорода в Калугу, ожидается, что ребята пробудут там около трех недель, сообщили РИА Новости их близкие. Александр приехал в пункт отправки с дочкой и двумя её детьми. На днях они приехали из Шебекино, чтобы не попасть там под обстрелы украинской стороны. "Отправил и внука и внучку. Пока говорят, что на 21 день, город Калуга. Отдохнуть от выстрелов, от бомбëжек… Пусть дети нервную систему немного поправят", - рассказал он. Дочь Александра с трудом сдерживала эмоции в момент отъезда детей. Мужчину они тоже переполняли. Он признался, что, с одной стороны, рад, что внуки будут "в тишине и мире", с другой - грустно с ними расставаться. "Не очень-то и в Белгороде безопасно. Вертолеты постоянно летают, самолеты… Они уже этого наслушались, выстрелов, и теперь боятся каждого шума. Нервная система немного расшатана, поэтому решили отправить, чтобы они восстановились", - подытожил Александр. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что около 600 детей из приграничных районов Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль. Ещё 300 детей уже отправили в Воронеж. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности. Как сообщал Гладков, за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу противником выпущен 371 боеприпас.
Дети из Шебекинского городского округа. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Первые автобусы с детьми, эвакуированными из приграничного с Украиной Шебекинского округа, отправились из Белгорода в Калугу, ожидается, что ребята пробудут там около трех недель, сообщили РИА Новости их близкие.
Александр приехал в пункт отправки с дочкой и двумя её детьми. На днях они приехали из Шебекино, чтобы не попасть там под обстрелы украинской стороны.
"Отправил и внука и внучку. Пока говорят, что на 21 день, город Калуга. Отдохнуть от выстрелов, от бомбëжек… Пусть дети нервную систему немного поправят", - рассказал он.
Дочь Александра с трудом сдерживала эмоции в момент отъезда детей. Мужчину они тоже переполняли. Он признался, что, с одной стороны, рад, что внуки будут "в тишине и мире", с другой - грустно с ними расставаться.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Не очень-то и в Белгороде безопасно. Вертолеты постоянно летают, самолеты… Они уже этого наслушались, выстрелов, и теперь боятся каждого шума. Нервная система немного расшатана, поэтому решили отправить, чтобы они восстановились", - подытожил Александр.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности. Как сообщал Гладков, за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу противником выпущен 371 боеприпас.
Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Шебекино
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