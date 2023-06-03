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Российская авиация поразила украинский командный пункт - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 03.06.2023 (обновлено: 08:51 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/aviatsiya-1875900319.html
Российская авиация поразила украинский командный пункт
Российская авиация поразила украинский командный пункт - РИА Новости, 03.06.2023
Российская авиация поразила украинский командный пункт
Авиация южной группировки российских войск поразила украинский командный пункт в районе Северска, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T05:03
2023-06-03T08:51
специальная военная операция на украине
северск
котельники
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Авиация южной группировки российских войск поразила украинский командный пункт в районе Северска, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск", — сказал он.Артиллерия группировки уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников, а расчеты самоходных минометов "Тюльпан" и "Пион" поразили огневые позиции украинских подразделений в районе Спорного и железнодорожную станцию разгрузки в Курахово."Также артиллерийскими расчетами соединений Южного военного округа уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа", — сказал начальник пресс-центра.Кроме того, российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты. Помимо этого, при контрбатарейной борьбе на огневой позиции в районе поселка Желанное Второе поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две боевые бронированные машины противника, станцию радиоэлектронной борьбы, а также пикап, добавил Астафьев.
https://ria.ru/20230601/aviatsiya-1875434043.html
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северск, котельники, вадим астафьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Котельники, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Российская авиация поразила украинский командный пункт

Российская авиация поразила около Северска командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Авиация южной группировки российских войск поразила украинский командный пункт в районе Северска, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск", — сказал он.
Артиллерия группировки уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников, а расчеты самоходных минометов "Тюльпан" и "Пион" поразили огневые позиции украинских подразделений в районе Спорного и железнодорожную станцию разгрузки в Курахово.
"Также артиллерийскими расчетами соединений Южного военного округа уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа", — сказал начальник пресс-центра.
Кроме того, российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты. Помимо этого, при контрбатарейной борьбе на огневой позиции в районе поселка Желанное Второе поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две боевые бронированные машины противника, станцию радиоэлектронной борьбы, а также пикап, добавил Астафьев.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскКотельникиВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
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